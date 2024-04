Truskawki są prawdziwym symbolem lata. Wiele dorodnych, słodkich i soczystych owoców to marzenie każdego ogrodnika. Co zrobić, aby się spełniło? Należy zapewnić krzaczkom odpowiednie sąsiedztwo. Podpowiadamy, co sadzić obok truskawek, aby mieć obfite zbiory i pozbyć się szkodników.