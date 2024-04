Dla wielu właścicieli ogrodów walka z chwastami jest uciążliwym problemem. Ci, którzy unikają używania herbicydów, mogą skorzystać z domowych metod zwalczania chwastów. Okazuje się, że przy użyciu składników dostępnych w każdym domu, można łatwo przygotować skuteczne środki, które pomogą nam pozbyć się tego problemu.

Skuteczne opryski na chwasty w trawie. Ocet

Popularną metodą zwalczania chwastów w warunkach domowych jest stosowanie rozcieńczonego octu. Najlepszym rodzajem octu do walki z chwastami jest ocet spirytusowy, charakteryzujący się wysoką kwasowością. Jest również jego najtańszym rodzajem, a jego stosowanie przeciwko chwastom jest akceptowane także w uprawach ekologicznych.

Najlepiej stosować ocet wiosną, gdy chwasty jeszcze nie zakwitły. Choć można również używać go w innych porach roku, jednak najlepiej jest to robić przed ich kwitnieniem i rozsiewaniem. Młode chwasty są mniej odporne i łatwiej je zniszczyć za pomocą octu. Należy jednak pamiętać, że octem może uszkodzić również inne rośliny, dlatego nie należy go stosować do opryskiwania chwastów na rabatach czy grządkach warzywnych (a jeśli już to należy zachować ostrożność).

Sól kuchenna do walki z chwastami

Inną popularną i domową metodą zwalczania chwastów jest stosowanie soli kuchennej na ich liściach. Ta technika pozwala na eliminację chwastów lub mchu, które pojawiają się w szczelinach pomiędzy betonowymi płytami lub wzdłuż krawężników. W suchy dzień sól należy posypać bezpośrednio na rośliny, a następnie spryskać je wodą.

Oprysk z octu i soli

Łącząc ocet i sól również można przygotować domowy środek na chwasty. Potrzeba do tego 1 litra wody, pół szklanki soli, 250 ml octu spirytusowego oraz łyżeczki płynu do mycia naczyń (aby obniżyć napięcie powierzchniowe). Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, a następnie opryskać nimi liście chwastów. Preparat powinien być nakładany tylko na suche rośliny, najlepiej w czasie upałów.

Oprysk z wody i octu

Ocet rozcieńczamy z wodą w stosunku 2:1, dodając też kilka kropli płynu do mycia naczyń. Procedurę opryskiwania należy powtórzyć kilka razy. Najlepiej przeprowadzać ten zabieg w suchy, słoneczny dzień, bez wiatru.

Wybielacz do tkanin kontra chwasty

Do zwalczania chwastów w warunkach domowych można użyć także wybielacza do tkanin. Po spryskaniu nim chwastów - po kilku dniach spalone rośliny można łatwo usunąć z ziemi. Dodatkowo wybielacz zniszczy nasiona chwastów znajdujące się w glebie.

Czym walczyć z chwastami? Soda

Kolejną domową metodą eliminacji chwastów, które pojawiają się w szczelinach płytek chodnikowych, jest stosowanie sody oczyszczonej. Soda oczyszczona jest skutecznym środkiem zwalczającym mniszki lekarskie wyrastające w połączeniach płytek chodnikowych. Wystarczy posypać sodę na liście mniszka, a już po 24 godzinach roślina obumiera.

Alkohol

Alternatywnie można także zastosować alkohol, taki jak wódka lub spirytus. Do przygotowania oprysku potrzebne będą 30 ml alkoholu, 2 szklanki wody oraz kilka kropel płynu do mycia naczyń. Te składniki należy umieścić w butelce, dokładnie wymieszać, a następnie rozpylić na obszarze, gdzie występują chwasty.

Alkohol działa destrukcyjnie na powierzchnię woskową liści, sprawiając, że stają się one bardziej podatne na promieniowanie słoneczne. Dlatego warto przeprowadzić oprysk z alkoholem w dni bezchmurne i słoneczne, aby zwiększyć skuteczność działania. Chwasty, dokładnie spryskane i wystawione na działanie słońca, powoli zaczną obumierać. Po pewnym czasie można je łatwo usunąć, ciesząc się estetycznym wyglądem rabat czy płyt chodnikowych.