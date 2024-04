Aronia: Piękny krzew o cennych owocach

Aronia jest krzewem z rodziny różowatych. W naturze występuje we wschodniej części Ameryki Północnej. W Polsce dosyć często uprawianym gatunkiem – ze względu na jadalne i wartościowe owoce – jest aronia czarna. Z jej owoców można przygotować pyszne przetwory, które w środku zimy przypomną smak lata. Owoce wykorzystuje się także do produkcji naturalnego barwnika spożywczego.

Aronia jest rośliną odporną na niskie temperatury i w związku z tym nie trzeba okrywać jej na zimę. Dobrze też znosi suszę, a więc nie wymaga podlewania. Preferuje umiarkowanie wilgotną glebę oraz słoneczne stanowisko, jednak bez problemu poradzi sobie także w miejscach lekko zacienionych. Owocuje już w drugim roku od posadzenia.

Może dorastać do wysokości ok. 2,5 m. Zakwita w maju i wówczas obsypuje się drobnymi, białymi kwiatami. Owocuje od sierpnia aż do późnej jesieni, a jej owoce to ciemnogranatowe jagody o średnicy ok. 1 cm. Jesienią liście krzewu przybierają piękny, czerwony kolor, dzięki któremu staje się on prawdziwą ozdobą ogrodu.

Kiedy przeprowadzić wiosenne przycinanie aronii?

Aronia to krzew, który ze względu na łatwość jego uprawy, możemy często spotkać na działkach i w przydomowych ogródkach. Aby jednak można było cieszyć się z jego obfitych zbiorów, należy odpowiednio o niego zadbać. Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych jest wiosenne przycinanie aronii. Dzięki niemu do rośliny dociera więcej światła, w efekcie czego jej owoce są duże i mają intensywny kolor.

Aronia jest jednym z najprostszych do przycinania krzewów. Najlepszym terminem na jej cięcie jest kwiecień. Wówczas znacznie spada ryzyko przymrozków, które mogą przyczynić się do osłabienia świeżo przyciętego krzewu. Wtedy też odpowiednio widoczne są już pąki liściowe. Dzięki temu można łatwo ocenić stan gałęzi i zauważyć wśród nich te uschnięte, zniszczone i chore, które należy usunąć.

Wiosenne przycinanie aronii. Jak je wykonać?

Młode krzewy aronii najlepiej przyciąć nawet w roku, w którym zostały posadzone, jeśli nastąpiło to wiosną. W przypadku sadzenia jej jesienią z cięciem trzeba poczekać do wiosny. Pędy należy skrócić o 1/3 lub 1/2 długości.

Natomiast przed cięciem starszych krzewów należy najpierw ocenić stan pędów i wyznaczyć te, które po zimie nadają się do usunięcia, a więc suche, osłabione, połamane, chore i stare. Krzew ten najlepiej owocuje na pędach najwyżej 6-letnich. W związku z tym te starsze najlepiej wyciąć. Ważne, aby korona krzewu była na tyle luźna, żeby przepuszczać światło do jego wnętrza.

W trakcie wiosennego cięcia aronii niezwykle ważna jest technika i rodzaj użytych narzędzi. Te ostatnie zawsze powinny być czyste i ostre. Samo zaś cięcie musimy wykonywać zdecydowanie, aby za jednym razem przyciąć wybrany pęd. Dzięki temu uchronimy przed uszkodzeniem jego końcówki i zmniejszymy tym samym ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.

Aronia i inne zabiegi pielęgnacyjne

Jeśli chcemy, aby aronia przyniosła wyjątkowo obfite plony, możemy oprócz przycinania zapewnić jej podlewanie i nawożenie. Mimo że nie jest ona wymagającym krzewem i bez tych zabiegów świetnie sobie poradzi, to jednak ich zastosowanie przyczyni się do większych zbiorów.

Krzew ten warto podlewać w czasie zawiązywania i dojrzewania owoców, które dzięki temu będą większe i bardziej smaczne. Aronię można także okresowo zasilać. Wiosną należy w tym celu zastosować nawozy azotowe, dzięki którym wypuści ona nowe pędy. Z kolei jesienią najlepiej będzie użyć nawozów bogatych w potas i fosfor.