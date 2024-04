Magnolia – wyjątkowa ozdoba każdego ogrodu

Magnolia jest rodzajem drzewa lub krzewu należącego do rodziny magnoliowatych. Rośnie dziko w Azji Wschodniej i Ameryce Północnej. Często jest również uprawiana jako roślina ozdobna m.in. w Polsce. Jej nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego botanika Pierre’a Magnola.

Magnolia uznawana jest za jeden z najpiękniej kwitnących krzewów. W zależności od gatunku obsypuje się kwiatami między marcem a majem. Niektóre kwiaty osiągają wielkość kilkunastu centymetrów. Najbardziej zachwycają w ciepłe i słoneczne dni – nie tylko swoim wyglądem, ale również zapachem. Wówczas pachną najpiękniej.

Czasami jednak zdarza się, że roślina ta nie obsypuje się kwiatami. Dlaczego magnolia nie kwitnie? Powodów może być kilka.

Dlaczego magnolia nie kwitnie? Niewłaściwa lokalizacja

Jednym z powodów, przez które magnolia nie kwitnie, może być zła lokalizacja. Krzew preferuje stanowisko słoneczne i osłonięte od wiatru oraz żyzną, próchniczą, przepuszczalną i lekko wilgotną glebę o lekko kwaśnym odczynie. Ten ostatni powinien mieścić się w przedziale 5,5-6 pH. Zbyt zasadowa gleba może być powodem, przez który magnolia nie kwitnie. Przed posadzeniem magnolii w ogrodzie warto dobrze przemyśleć jej umiejscowienie, ponieważ źle znosi przesadzanie.

Kolejnym powodem braku kwitnienia magnolii może być przemarznięcie w czasie zimy jej pąków kwiatowych. Zawiązują się one bowiem już na przełomie lata i jesieni. Przemarznięciu można jednak przeciwdziałać. Wystarczy przed zimą okryć roślinę agrowłókniną. Wówczas znacznie wzrośnie prawdopodobieństwo przetrwania pąków bez uszkodzeń. Poza okrywaniem gałęzi, warto także ściółkować teren wokół pnia za pomocą np. kory lub torfu, co pozwoli zabezpieczyć przed mrozem system korzeniowy.

Wpływ na kwitnienie magnolii może mieć także sposób jej rozmnażania. Sadzonki otrzymane w wyniku siewu nasion kwitną czasami dopiero po 10 latach od posadzenia. Zdecydowanie szybciej – bo często już po 2 latach – po raz pierwszy zakwitają krzewy sadzone na pniu.

Dlaczego magnolia nie kwitnie? Niewłaściwie przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjne

Magnolia może nie kwitnąć również w wyniku błędów w jej nawożeniu. Zabieg ten jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania rośliny, jednak powinien być wykonywany w sposób prawidłowy i dopasowany do pory roku. Wiosną i wczesnym latem magnolia potrzebuje nawozów azotowych. Jednak stosowanie ich dłużej niż do lipca może sprawić, że roślina stanie się bardziej podatna na przemarzanie. Późnym latem i jesienią krzew warto zasilać nawozami bogatymi w potas i fosfor, które uodparniają go na niskie temperatury, a przede wszystkim wspomagają zawiązywanie pąków kwiatowych.

Innym zabiegiem, który może sprawić, że magnolia nie kwitnie, jest jej przycinanie. W przypadku tego drzewa należy ograniczyć je do niezbędnego minimum. Magnolia zdecydowanie nie lubi przycinania. Kwitnie na pędach wieloletnich, a więc jeśli zostaną one przycięte, może nie obsypać się kwiatami nawet przez kilka lat. Cięcie należy wykonywać wyłącznie w sytuacji, kiedy konieczne okazuje się usunięcie przemarzniętych pędów lub kiedy krzew nadmiernie się rozrośnie. Należy przy tym zwracać szczególną uwagę na termin cięcia. Najbardziej odpowiedni jest czas bezpośrednio po zakończeniu kwitnienia, a więc zazwyczaj maj.

Magnolia może nie kwitnąć, kiedy ma za sucho. Warto więc zadbać o odpowiednie podlewanie i tym samym nawilżanie jej podłoża. Jest to szczególnie istotne na przełomie lata i jesieni, kiedy zawiązują się pąki kwiatowe. Kiedy krzew będzie miał za sucho, wówczas pąków będzie mało.