Tuja. Popularna roślina ogrodowa w Polsce

Żywotnik, znany również jako tuja (Thuja L.), to rodzaj roślin iglastych z rodziny cyprysowatych. Obejmuje on pięć gatunków drzew i krzewów, z których trzy rosną naturalnie na obszarze Azji (w Chinach, Japonii czy Korei), zaś dwa gatunki można spotkać na terenie Ameryki Północnej. W tych regionach stanowią one kluczowe gatunki lasotwórcze. Znane w Polsce żywotniki są stosunkowo niewielkie. Są bowiem gatunki tui, które mogą osiągać imponujące rozmiary - dorastając nawet do 70 metrów wysokości. Zaś ich pnie mogą mieć grubość nawet 6 metrów.

Tuja jest znana i chętnie sadzona w naszym kraju ze względu na jej walory estetyczne. Żywotnik jest rośliną zimozieloną, co oznacza, że jego liście pozostają zielone przez cały rok, nawet w okresie zimowym. Idealnie sprawdzają się jako element żywopłotu.

Reklama

Reklama

W Polsce możemy spotkać głównie gatunki tui takie jak żywotnikzachodni czy żywotnik olbrzymi. Cieszą się ogromną popularnością jako rośliny ozdobne i są często spotykane w polskich ogrodach - podobnie jak ich forma pośrednia, czyli żywotnik pośredni.

Oprócz swoich walorów estetycznych, niektóre gatunki tui mają także zastosowanie lecznicze, a ich właściwości znane są w medycynie ludowej. Co więcej, żywotnikolbrzymi jest cenionym źródłem drewna, ze względu na jego trwałość i łatwość obróbki. To sprawia, że jest cenionym materiałem w budownictwie i rzemiośle stolarskim.

Jak podlewać tuje?

Choć przyjęło się, że iglaki to rośliny o małych wymaganiach pielęgnacyjnych, to jednak tuje potrzebują nieco więcej naszej uwagi. Głównie chodzi o ich systematyczne podlewanie. Bowiem żywotnik to roślina, którą trzeba podlewać często i obficie. Podlewając żywotnik, lejemy wodę pod roślinę, blisko gruntu. Nie zaleca się polewania wody na jej gałęzie.

Nawożenie tui: Kiedy i co stosować?

Żywotnik wymaga również nawożenia, zwłaszcza wiosną. Bowiem bardzo często po zimie możemy zauważyć, że brakuje mu składników odżywczych. Jak to rozpoznamy? Otóż taka tuja będzie mieć niezbyt ładny kolor, jej liście będą w odcieniach żółtego i brązu. To znak, że naszym tujom brakuje odpowiednich składników odżywczych, czyli potrzebują nawożenia. Dlatego też wczesną wiosną warto zastosować nawóz, który będzie bogaty w magnez i siarkę – np.: siarczan magnezu.

Jak podaje portal PoradnikOgrodniczy.pl, najlepszym rozwiązaniem jest nawożenie żywotnika w 3 terminach.

Pierwsze nawożenie w roku przeprowadzamy na wiosnę, w okresie od marca do kwietnia, najpóźniej do połowy maja.

Kolejne nawożenie warto wykonać na początku czerwca.

Ostatni raz nawozimy tuje w okresie jesiennym, w miesiącach takich jak wrzesień i październik.

Przy czym warto pamiętać, że: