Magnolie co roku na wiosnę urzekają swoimi okazałymi i kolorowymi kwiatami. Jednak, aby móc cieszyć się nimi z każdym kolejnym sezonem, należy pamiętać, że są to rośliny, które niezbyt dobrze znoszą przycinanie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy jest to wręcz niezbędne, zwłaszcza gdy krzew zbyt mocno się rozrośnie. W takich przypadkach warto wiedzieć, jak i kiedy powinno się przycinać magnolię.