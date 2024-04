Kostka brukowa – dlaczego warto ją czyścić?

Systematyczne czyszczenie kostki brukowej to ważna czynność w pielęgnacji ogrodu i całej nieruchomości. Dzięki temu utrzymujemy ładny, estetyczny wygląd posesji, jednocześnie dbając o trwałość nawierzchni. Kostkabrukowa narażona jest na działanie różnych czynników. Oddziałują na nią nie tylko zmieniające się warunki atmosferyczne, ale również różne organizmy, w tym rośliny. Aby nasz ogród wyglądał ładnie, warto zadbać o regularne czyszczenie kostki. Jak wyczyścić kostkę brukową z mchu i plam?

Kilka prostych sposobów na wyczyszczenie kostki brukowej

W jaki sposób wyczyścić kostkę brukową? Do wyboru mamy zarówno gotowe środki do mycia i czyszczenia kostki, jak również sprawdzone sposoby z użyciem produktów, które znajdziemy w naszym domu. Zanim sięgniemy po gotowe preparaty lub zamówimy usługę profesjonalnego czyszczenia kostki, warto najpierw spróbować poniższych metod.

Zaczynamy od mechanicznego czyszczenia kostkibrukowej. Usuwamy liście, gałęzie, kamienie i inne odpadki z jej powierzchni. W tym celu możemy skorzystać z dmuchawy lub odkurzacza ogrodowego, albo też zamieść chodnik przy pomocy miotły.

Oczyszczenie kostki brukowej z mchu i chwastów

W sytuacji gdy między płytkami pojawił się mech, warto go usunąć, ponieważ pod wpływem deszczu staje się śliski. Podstawową metodą w tym przypadku jest ręczne wyrywanie mchu. Podobnie robimy z chwastami - wyrywajmy je zawsze razem z korzeniami. Wówczas zapobiegniemy ich odrastaniu.

Metoda mechaniczna, czyli ręczne wyrywanie mchu sprawdza się w sytuacji, gdy jest go stosunkowo niewiele. Natomiast jeżeli porost mchu jest bardzo intensywny, wówczas warto posłużyć się bardziej radykalnymi sposobami. Wówczas możemy użyć palnika gazowego czy też odpowiednich środków chemicznych. Oczywiście możemy skorzystać również z bardziej ekologicznej alternatywy.

Roztwór octu i wody na mech . Możemy skorzystać z przygotowanego przez nas roztworu octu i wody, które mieszamy ze sobą w proporcji 2:1. Alternatywą jest zastosowanie także nierozcieńczonego octu.

. Możemy skorzystać z przygotowanego przez nas roztworu octu i wody, które mieszamy ze sobą w proporcji 2:1. Alternatywą jest zastosowanie także nierozcieńczonego octu. Soda oczyszczona. Ten produkt dostępny w naszej kuchni to skuteczny środek na mech i chwasty. Sodę oczyszczoną wsypujemy do szczelin między kostkami.

Dobrym rozwiązaniem jest także zastosowanie myjki ciśnieniowej do mycia i oczyszczenia kostki z mchu. Urządzenie to będziemy mogli wykorzystać później również do innych czynności.

Usuwanie białych plam i zacieków z kostki brukowej

Na kostce mogą pojawić się białezacieki. Biały zaciek to wytrącony osad wapnia powstałego w wyniku reakcji cementu na wodę. Białe plamy i zacieki możemy zazwyczaj dość łatwo zmyć, używając do tego myjki ciśnieniowej. W razie potrzeby możemy usunąć je mechanicznie przy użyciu szczotki do kostkibrukowej.

Usuwanie tłustych plam z kostki brukowej

Tłuste plamy pojawiające się na kostce najlepiej usunąć niezwłocznie po ich pojawieniu się. Im szybciej tym lepiej. Plamy możemy usunąć na różne sposoby: