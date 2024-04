Bratek ogrodowy (fiołek ogrodowy) to znana roślina ogrodowa i balkonowa

Bratek czyli fiołek ogrodowy (Viola ×wittrockiana Gams) to gatunek powstały na skutek skrzyżowania 3 dziko rosnących gatunków fiołka, takich jak: fiołektrójbarwny, fiołekżółty oraz fiołekałtajski. Fiołek ogrodowy jest dwuletnią rośliną należącą do rodziny fiołkowatych, która w Polsce uprawiana jest jako roślina ozdobna. Bratek ma niewielki rozmiary. Osiąga wysokość do 25 cm. Jego piękne kwiaty mają właściwie wszystkie możliwe kolory, w tym m.in.: odcienie żółtego, niebieskiego czy fioletu. Zdarzają się także bratki o kwiatach bardzo ciemnych, prawie czarnych. Kwiaty fiołków mogą być także dwubarwne np.: fioletowo-żółte czy biało-fioletowe. Zazwyczaj są one duże i osiągając średnicę do 12 cm.

Istnieje wiele odmian fiołka ogrodowego. Z reguły sadzonki bratków używane są do obsadzania rabat ogrodowych i skrzynek na balkonach. Czasem jest również uprawiany do późniejszego cięcia – bowiem można z niego wykonać bukiet czy wieniec. Niektóre z odmian zaczynają kwitnienie wcześnie i przekwitają w maju. Inne zaś mogą mieć kwiaty nadal w czerwcu czy lipcu.

Podlewanie bratków ogrodowych

Bratki ogrodowe są roślinami łatwymi w uprawie i ogólnie mało wymagającymi. Jednak warto zwrócić uwagę na ich systematyczne, umiarkowane podlewanie. Bowiem są to rośliny, które bardzo lubią, aby podłoże było stale lekko wilgotne, jednak niezbyt mokre. Te niewielkich rozmiarów roślinki źle znoszą nawet krótkotrwałe przesuszenie podłoża, jak również nadmierną wilgotność ziemi.

Fiołkaogrodowego podlewamy albo z samego rana albo wieczorem. Unikajmy podlewania w ciągu dnia, bratki tego nie lubią. Ponadto podlewamy roślinę w taki sposób, aby nie polewać wodą jej kwiatów i liści. Ponieważ strumień wody nie tylko może uszkodzić jej delikatne łodygi, ale także spowodować wystąpienie różnych chorób. Dlatego wodę wylewamy pod bratki tuż przy ziemi.

Bratki nie lubią także zraszania ich liści czy kwiatów. Jeśli uprawiamy bratki w pojemnikach, to wybierzmy takie, które mają otwory drenażowe. Dzięki temu nadmiar wody będzie swobodnie wypływał na podstawek.

Nawożenie bratków ogrodowych

Pod kątem nawozów bratki są roślinami bardzo mało wymagającymi. Zazwyczaj wystarczają im składniki odżywcze zawarte w podłożu, w którym rosną. Oczywiście, jeśli bratki posadziliśmy w dobrej ziemi, wysadzając je bezpośrednio do gruntu, to nie musimy im zbytnio pomagać. Jednak jeśli podłoże jest średniej jakości, aby fiołki ogrodowe lepiej rosły i pięknie kwitły, możemy przed ich posadzeniem zastosować kompost, który wymieszamy z glebą.

Dodatkowo w okresie kwitnienia warto zastosować nawóz do roślin balkonowych lub też nawóz do roślin kwitnących. Tak samo powinniśmy je regularnie nawozić, małymi dawkami nawozu, w przypadku gdy nasze fiołki ogrodowe nie rosną w gruncie, a w niewielkim pojemniku np.: w donicy. Wówczas ważne jest zapewnienie im podstawowych składników odżywczych w okresie kwitnienia.