Ogórki – jedne z najpopularniejszych warzyw w Polsce

Ogórek siewny (Cucumis sativus L.) to jedno z najpopularniejszych warzyw uprawianych w Polsce. Ten gatunek ogórka z rodziny dyniowatych wywodzi się z dziko rosnącego gatunku, który możemy znaleźć u podnóża Himalajów. Historia uprawy ogórków w naszym kraju sięga średniowiecza, kiedy to po raz pierwszy zostały one przywiezione z terenów dzisiejszych Indii. Ponieważ rośliny te łatwo przystosowały się do naszych warunków klimatycznych, stały się one popularnym składnikiem diety.

Obecnie ogórek znany jest we wszystkich strefach klimatycznych. Owoce ogórka mają barwę od ciemnozielonej do żółtej. Wykorzystywane są one powszechnie w kuchni w wielu krajach świata. Roślina ta ceniona jest za swój charakterystyczny smak i wszechstronne zastosowanie.

Do wyboru mamy wiele odmian gruntowych i szklarniowychogórków. Możemy je zatem uprawiać zarówno na polu, jak i w przydomowym ogródku czy szklarni. Ogórki możemy spożywać w postaci surowej, kiszonej czy konserwowej (w tym marynowanej). Owoce ogórka znajdują również swoje zastosowanie w kosmetologii. Bowiem sok ogórkowy doskonale oczyszcza skórę i mogą go używać nawet osoby, których skóra jest bardzo wrażliwa.

Jakie rośliny sadzić obok ogórków, by dobrze rosły?

Ogórki warto uprawiać w towarzystwie innych roślin. Mają one bowiem korzystny wpływ na jakość gleby, a to wszystko dlatego, że ich korzenie wydzielają substancje, które wspomagają walkę z niektórymi chorobami. Zatem ich obecność wspomaga uprawę innych roślin w ogrodzie. Jeśli wybieramy towarzystwo dla ogórków, to idealne są takie rozwiązania, gdzie jedna z roślin nie wyczerpuje zasobów kluczowych dla drugiej. Czyli oba gatunki mają uzupełniające się nawzajem wymagania dotyczące podłoża. Dlatego też ogórki najlepiej rosną w sąsiedztwie roślin, które nie konkurują z nimi o te same składniki odżywcze.

Najlepsi towarzysze ogórków na grządce