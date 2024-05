Rośliny odstraszające komary – ile powinno ich być?

Jak podaje serwis Murator.pl, zasadzenie roślin na mniejszych powierzchniach, takich jak balkon czy taras, zwiększa prawdopodobieństwo, że skutecznie odstraszysz komary z tego miejsca. Jednak istotne jest to, by nie była to jedna doniczka. Potrzeba kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu roślin, by naprawdę zadziałały. Niektóre z nich wydzielają zapachy, których komary szczególnie nie lubią. Dla ludzi z kolei mogą być one bardzo przyjemne. Warto skorzystać z tych możliwości. Co zasadzić na balkonie?

Komarzyca odstraszy komary

Jedną z roślin odstraszających komary jest komarzyca, której nazwa zdecydowanie nie jest przypadkowa. Komary czują jej intensywny zapach, który jest dla nich wyjątkowo zniechęcający. Dlatego posadzenie komarzycy w donicach na balkonie jest doskonałym sposobem walki z tymi owadami. Najlepiej sprawdzą się donice wiszące, roślina ta ma bowiem długie pędy.

Ogródek ziołowy na balkonie w walce z komarami

Komary nie lubią także zapachu ziół. Lista jest dość pokaźna, odstraszy je bowiem na przykład koper włoski, mięta pieprzowa, bazylia, rozmaryn czy też melisa. Olejki eteryczne, które wydzielają, dla człowieka często są bardzo aromatyczne – komary jednak reagują na nie niezbyt pozytywnie. Dlatego też doskonałym sposobem na odstraszenie komarów z balkonu jest stworzenie tam ogrodu ziołowego. To rozwiązanie, które ma kilka dobrych stron – piękny zapach ziół, możliwość swobodnego spędzania czasu na balkonie czy tarasie bez owadów nad głową i pyszne, świeże przyprawy do potraw. Warto z tego skorzystać.

Ponadto zioła świetnie sprawdzą się też na parapetach – postawienie ich w oknie również odstraszy komary, które chciałyby wlecieć do pomieszczenia.

Lawenda na balkonie przeciwko komarom

Kolejną rośliną, którą warto zasadzić na balkonie, jest lawenda wąskolistna. Na ludzi może działać uspokajająco. Komary skutecznie odstraszy z balkonu. Ponadto będzie pięknie wyglądać, a w bonusie zadziała także na meszki. Donice na lawendę powinny mieć dobry drenaż, a miejsce, w którym je postawisz, powinno być ciepłe.

Popularna roślina balkonowa odstrasza komary

Pelargonie rosną w doniczkach na wielu balkonach. Warto wiedzieć, że niezwykle popularne rośliny odstraszają komary. To, co ludziom podoba się w ich zapachu, czyli cytrynowy aromat, dla komarów jest bardzo nieprzyjemne. Co więcej, pelargonie w domu odstraszają mole. Warto więc rozważyć te rośliny w swoim domu.