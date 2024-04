Maciejka – roślina o wyjątkowo pięknym zapachu

Maciejka to roślina ozdobna, która uprawiana jest głównie ze względu na swój piękny zapach. Możemy ją uprawiać w przydomowym ogrodzie, jak również na balkonie, tarasie czy werandzie. Zapach maciejki czuć zwłaszcza wieczorem – wtedy to otwierają się jej kwiaty. Ich zapach jest intensywny i przyjemny.

Maciejka to inaczej lewkonia długopłatkowa (Matthiola longipetala (Vent.) DC.) lub lewkonia dwuroga. Roślina ta pochodzi z zachodniej Azji - w tym Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu - a także z Grecji oraz Afryki Północnej. Roślina dorasta do 30-40 cm wysokości. Jej liście są małe, o szarozielonej barwie. Zaś kwiaty zazwyczaj mają kolor różowo-lawendowy, określany także jako fioletowo-niebieski. Czasem możemy spotkać także maciejkę o białych kwiatach.

Kiedy siać maciejkę?

Maciejka jest rośliną jednoroczną, a do tego kwitnie wyłącznie raz. Jeżeli chcemy zapewnić dłuższy czas kwitnienia tego gatunku oraz przyjemny zapach, to warto wysiewać nasiona maciejki kilkukrotnie, w dwutygodniowych odstępach czasu. Dzięki temu, gdy część roślin już przekwitnie, to inne dopiero będą rozpoczynać okres kwitnienia. Wysiewając roślinę w kilku rzutach, możemy cieszyć się jej pięknymi kwiatami od połowy czerwca aż do września.

Nasiona maciejki wysiewamy od razu do miejsca docelowego, bowiem roślina ta źle znosi przesadzanie. Siejemy je do gruntu w rzędach oddalonych od siebie o około 30 cm. Idealne miejsce dla tej rośliny to stanowisko blisko domu lub w pobliżu miejsc naszego pobytu wieczorami – takich jak tarasy, altany czy miejsca wypoczynku. Wtedy możemy poczuć jej piękny zapach. Jeśli nasza gleba jest uboga w składniki odżywcze, na kilka tygodni przed wysianiem nasion maciejki warto wykonać nawożenie kompostem.

Co zrobić, by maciejka pięknie zakwitła?

Maciejka to roślina o małych wymaganiach uprawowych. Najbardziej lubi gleby żyzne, piaszczysto-gliniaste. Aczkolwiek dobrze rośnie na każdej, także średnio żyznej glebie. Jeżeli chodzi o odczyn pH gleby, to najlepsze podłoże dla maciejki to takie o odczynie pH od lekko kwaśnego (czyli między 5,6 a 6,5) do lekko zasadowego (czyli o pH między 7,2 a 8,0). Maciejka preferuje stanowiska słoneczne lub też półcieniste. Przy czym gdy rośnie w półcieniu, może kwitnąć słabiej.

Podlewanie maciejki. Wodę lejemy na glebę wokoło rośliny, nie zaś na samą maciejkę. Bowiem strumień wody skierowany bezpośrednio na roślinę o tak drobnej budowie mógłby zniszczyć jej pędy. Roślina powinna być regularnie podlewana, ponieważ przesuszenie gleby działa na nią negatywnie i może doprowadzić do uszkodzenia delikatnych korzeni młodej rośliny. Maciejkę możemy także delikatnie zraszać.

Nawożenie przed wysianiem i w trakcie kwitnienia maciejki. W okresie kwitnienia możemy zastosować mało skoncentrowany roztwór nawozu dla roślin kwitnących. Zazwyczaj maciejka nie wymaga intensywnego nawożenia, chyba że gleba na której rośnie, jest uboga w składniki pokarmowe. Maciejka ogólnie ma małe wymagania uprawowe. Niemniej jednak podłoże powinno mieć dostateczną ilość składników odżywczych, aby roślina mogła zdrowo rosnąć i pięknie kwitnąć. Dlatego też jeżeli wiemy, że gleba w naszym ogrodzie jest uboga w składniki pokarmowe, możemy na kilka tygodni przed siewem zaopatrzyć ją w porcję kompostu.