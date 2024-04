Gołębie żyją w pobliżu człowieka

Gołębie(Columbinae) to podrodzina ptaków z rodziny gołębiowatych. Obejmuje ona gatunki ptaków, które występują właściwie na całym świecie - wyjątkiem jest wyłącznie Antarktyda. To gatunek synantropijny, czyli żyjący w pobliżu miejsca zamieszkania człowieka. Wywodzi się on od udomowionego gołębia skalnego. Ptaki te są przystosowane do życia w miastach.

Wygląd gołębia jest nam wszystkim dobrze znany. Długość jego ciała to zazwyczaj między 29 a 35 cm. Rozpiętość skrzydeł z reguły nie przekracza 70 cm. Zaś waga gołębi to między 180 a 360 gram. Upierzenie gołębia może mieć różną barwę. Może się tam pojawić kolor biały, czarny, szary czy brązowawy.

Reklama

W naszych szerokościach geograficznych oraz umiarkowanym klimacie żyją takie gołębie jak:

Gołąb miejski (Columba livia forma domestica)

(Columba livia forma domestica) Gołąb grzywacz (Columba palumbus)

(Columba palumbus) Sierpówka (Streptopelia decaocto)

(Streptopelia decaocto) Siniak (Columba oenas)

(Columba oenas) Turkawka (Streptopelia turtur).

Dlaczego obecność gołębi bywa uciążliwa?

Gołębie są tak przyzwyczajone do obecności ludzi, że zazwyczaj w ogóle się ich nie boją. A wręcz przeciwnie - bardzo często zbliżają się do nich i szukają jakiegokolwiek kontaktu, aby znaleźć pokarm. Wówczas mogą sprawiać nieco kłopotów. To, co najbardziej przyciąga gołębie do miast czy wsi, to właśnie jedzenie.

Czym więcej jedzenia, tym większa populacja gołębi. W skrajnych przypadkach jest ich na tyle dużo, że ich obecność może być uciążliwa, zwłaszcza poprzez pozostawiane przez nie odchody. To biało-zielonkawe plamy, które potem trudno usunąć z balkonów, tarasów czy samochodów.

Sposoby na gołębie na balkonie

Istnieje kilka skutecznych sposobów, aby odstraszyć gołębie z balkonu i zapobiec im przylatywaniu. Poniższe sposoby są skuteczne, a jednocześnie nie robią gołębiom krzywdy.

Usunięcie pożywienia. Upewnijmy się, że na balkonie nie ma pokarmu, który mógłby przyciągać gołębie . Jeżeli taki się znajduje, to usuńmy resztkiżywności oraz zapobiegajmy gromadzeniu się odpadków żywnościowych w przyszłości. To sprawi, że gołębie nie będą miały po co nas odwiedzać.

Upewnijmy się, że na balkonie nie ma pokarmu, który mógłby przyciągać . Jeżeli taki się znajduje, to usuńmy resztkiżywności oraz zapobiegajmy gromadzeniu się odpadków żywnościowych w przyszłości. To sprawi, że nie będą miały po co nas odwiedzać. Wiatraki i inne ozdoby. Dekoracje ogrodu czy balkonu takie jak np.: kolorowy wiatrak, serpentyna czy dzwoneczki (a także inne dekoracje poruszane przez wiatr) mogą również skutecznie odstraszać gołębie . Ptaki te bowiem nie lubią niepokojących, nagłe rozlegających się dźwięków i nieprzewidywalnych nagłych ruchów.

Dekoracje ogrodu czy balkonu takie jak np.: kolorowy wiatrak, serpentyna czy dzwoneczki (a także inne dekoracje poruszane przez wiatr) mogą również skutecznie . Ptaki te bowiem nie lubią niepokojących, nagłe rozlegających się dźwięków i nieprzewidywalnych nagłych ruchów. Plastikowy kruk czy inny strach na gołębie. Aby gołębie nie przylatywały na nasz balkon, taras czy też do ogrodu, możemy wykonać samodzielnie strach na gołębie. W tym celu przydadzą się stare płyty CD czy DVD, które po połączeniu utworzą lśniący, odstraszający gołębie przedmiot. Taki strach wieszamy np.: na gałęzi. Przy czym w taki sposób, by płyty mogły się swobodnie obracać. W tym celu sprawdzi się także folia aluminiowa, którą możemy pociąć na paski i związać ze sobą.

Jeżeli natomiast nie chcemy bawić się w domowe sposoby na odstraszanie gołębi, to możemy kupić gotowego plastikowego kruka i zamocować na poręczy balkonu. Bowiem kruki - podobnie jak sowy, myszołowy czy jastrzębie - to naturalni wrogowie gołębi. Dlatego nawet atrapy tych zwierząt sprawią, że gołębie będą się trzymać z dala od naszego balkonu. Im bardziej realistycznie wyglądający naturalny drapieżnik gołębi tym lepiej.