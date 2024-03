Laurowiśnia wschodnia to krzew, który jeszcze kilka lat temu nie cieszył się większym zainteresowaniem w naszym kraju. W ostatnim czasie zaczyna się to jednak zmieniać i zyskuje on coraz większe grono zwolenników. Jest rośliną zimozieloną, a dodatkowo wiosną pięknie zakwita. Świetnie nadaje się do formowania gęstego żywopłotu, który ochrania ogród przed ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów i przechodniów.