Zakładając ogród marzymy o tym, aby jak najszybciej pojawiła się w nim bujna zieleń. Ważne jest również zacienione miejsce - idealne do odpoczynku lub biesiadowania w upalne dni. Upragniony cień są w stanie zapewnić odpowiednio wysokie i rozłożyste drzewa. Są one wspaniałą ozdobą o każdej porze roku i schronieniem dla wielu zwierząt. Chronią przed wiatrem, hałasem i zanieczyszczeniami. Aby jednak było to możliwe, muszą osiągnąć spore rozmiary. W związku z tym warto wybrać drzewa, które szybko rosną.