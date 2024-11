Botaniczna nazwa pieniążka to Pilea peperomiowata. Jest bardzo popularną rośliną doniczkową i jak się okazuje, warto go mieć w domu i dobrze o niego dbać.

Jak hodować pieniążek?

Pieniążek ma intensywny, zielony kolor i okrągłe, ozdobne liście. To idealna roślina dla początkujących hodowców. Wystarczy ją podlewać tylko raz w tygodniu, aby się rozrosła i dekorowała wnętrza. Nie lubi za to przeciągów i wysokiej temperatury. Roślina ta jest odpowiednia także do tworzenia lasów w słojach.

Reklama

Magiczna moc pieniążka

Rośliny doniczkowe to nie tylko ozdoba mieszkania. Mają dobroczynny wpływ na atmosferę, panującą we wnętrzach, oczyszczają powietrze i dają odpoczynek oczom. Często przypisuje się im też magicznie działanie, które ma mieć wpływ na nasze życie. Taką rośliną jest właśnie Pilea Peperomioides. Ten, kto hoduję pieniążek, zapewni sobie pomyślność w finansach i będzie się bogacić. Roślina ta pochodzi z Chin, skąd została przywieziona do Europy przez Norwegów. Wierzono, że powodzenie materialne zapewniają liście o charakterystycznym kształcie, przypominającym monety. Wiedziały o tym nasze babcie i dlatego pieniążka nie mogło zabraknąć w ich domach.

Szczęście w miłości

Pieniążek warto dać komuś, kto właśnie wprowadził się do nowego mieszkania. Przynosi bowiem szczęście. Ma też przyciągać miłość i szeroko rozumiany dobrobyt. Mamy też dobrą wiadomość dla właścicieli kotów - pieniążek jest dla tych zwierząt rośliną bezpieczną.