Szkodniki w ogrodzie

Krzewy i drzewaowocowe są częstym celem ataków szkodników. I trudno się dziwić, bowiem ogród pełen drzew owocowych czy krzewów to idealne źródło pożywienia dla wielu nieproszonych gości. Szkodniki wpływają nie tylko na dojrzewające owoce, ale także na całą roślinę. Często prowadzą do zniszczenia jej fragmentów lub nawet obumierania. Na szczęście obecnie mamy wiele sposobów, aby nie tylko usunąć wszystkie szkodniki z ogrodu, ale także zapobiegać ich występowaniu.

Jak radzić sobie z popularnymi szkodnikami roślin? Mszyce

Jest wiele rodzajów szkodników, które możemy spotkać na krzewach i drzewach owocowych. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych z nich.

Mszyce to małe owady osiągające do 5 mm długości. Występują na spodnich stronach liści oraz pędach. Atakują różne rośliny, np.: grusze, jabłonie, śliwy, wiśnie, czereśnie, leszczyny, a także truskawki, maliny, porzeczki czy winorośle.

Jak rozpoznać, że mamy mszyce w ogrodzie? Otóż objawem inwazji mszyc jest pojawienie się zniekształconych i pozwijanych liści, które często są lepkie i pokryte ich odchodami. Ponadto można na nich wyraźnie dostrzec te owady – są bowiem widoczne gołym okiem.

By pozbyć się mszyc z ogrodu, można skorzystać z wielu środków chemicznych, które są bardzo skuteczne. Możemy zastosować również bardziej ekologiczne sposoby walki z mszycami, takie jak na przykład wyciągi z czosnku, cebuli czy pokrzyw. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie tytoniu. Pozostałości po wyrobach tytoniowych można zamoczyć w wodzie, a następnie odstaną wodą z tytoniem polać ziemię w okolicy, gdzie te owady bytują.

Szkodniki w ogrodzie: Nasionnica trześniówka

Nasionnica trześniówka to muchówka o długości około 5 mm, która atakuje wiśnie i czereśnie. Objawem jej działania są robaczywe owoce tychże drzew owocowych, które kompletnie nie nadają się do spożycia. W miejscu, w którym samica nasionnicy składa jaja, widoczne jest wgłębienie na powierzchni skórki owocu.

W walce z tym gatunkiem owada mamy również do dyspozycji zarówno środki chemiczne jak i te bardziej ekologiczne. Te drugie polegają głównie na osłanianiu ziemi przed spadającymi owocami czereśni i wiśni zaatakowanymi przez tę muchówkę oraz zrywanie owoców z larwami. Ważne jest, aby nie dopuścić do przedostania się larw do gleby. Przed astronomicznym latem muchówki możemy wyłapać stosując pomarańczowe tablice lepowe.

Przędziorek. Jak sobie poradzić z tym szkodnikiem?

Przędziorki to małe pajęczaki o zielonym, żółtym, brązowym lub czerwonym kolorze (ten ostatni przybierają na zimę). Do objawów ich bytowania zaliczamy zmatowienie liści oraz pojawienie się na ich powierzchni białych kropek. Z czasem liście przedwcześnie usychają i opadają. Przy inwazji przędziorków również drzewa słabiej kwitną i owocują. Ponadto możemy zauważyć gdzieniegdzie małe, cienkie pajęczynki, zwłaszcza po spodniej stronie liści.

Przędziorek jest szkodnikiem drzew i krzewów owocowych, który praktycznie żeruje na wszystkich roślinach liściastych. Często atakuje jabłonie, śliwy czy chmiel. Zwalczanie przędziorków jest dość trudne, bowiem potrafią się uodpornić na pestycydy oraz szybko się rozmnażają. Zaleca się zastosowanie odpowiednich preparatów chemicznych - preparatów olejowych. Dodatkowo możemy zastosować bardziej naturalne metody, takie jak wykorzystanie naturalnego wroga przędziorka, czyli dobroczynkaszklarniowego lub kalifornijskiego. Są to pajęczaki, które można kupić w sklepie ogrodniczym.