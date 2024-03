Cebula - wszechstronne warzywo w naszej kuchni

Cebula to popularne warzywo, które chętnie wykorzystujemy w kuchni. Ma w niej wiele zastosowań. Jej wyrazisty smak świetnie komponuje się z mięsem czy sałatkami. Trudno wyobrazić sobie bez niej zupy czy wiele przetworów. Dobrze smakuje surowa, smażona i duszona.

Najpopularniejszą odmianą cebuli – ze względu na swoją uniwersalność – jest cebula żółta, którą można dodać do niemal każdego dania. Dosyć często sięgamy również po łagodniejszą w smaku cebulę czerwoną. Dzięki swojemu wyrazistemu kolorowi stanowi prawdziwą ozdobę wielu dań, w tym przede wszystkim surówek i sałatek. Swoich zwolennikówma też cebula biała, nazywana inaczej czosnkową. Ma łagodny smak, jednak bardzo szybko się rozgotowuje.

Sposoby sadzenia cebuli

Sadzenie cebuli możliwe jest aż na trzy sposoby. Można sadzić ją z:

nasion – to sposób najtańszy, ale jednocześnie wymagający zdecydowanie największych nakładów pracy; cebulę można siać do gruntu dopiero wówczas, kiedy minie największe ryzyko przymrozków, a więc w kwietniu; na plony trzeba poczekać nawet pół roku i trzeba przy tym pamiętać o tym, że nie każde nasiono wykiełkuje;

– to sposób najtańszy, ale jednocześnie wymagający zdecydowanie największych nakładów pracy; cebulę można siać do gruntu dopiero wówczas, kiedy minie największe ryzyko przymrozków, a więc w kwietniu; na plony trzeba poczekać nawet pół roku i trzeba przy tym pamiętać o tym, że nie każde nasiono wykiełkuje; rozsady – w tym przypadku najpierw – najczęściej w lutym – wysiewa się nasiona cebuli do doniczek, natomiast w kwietniu ukształtowane sadzonki przesadza się do gruntu;

– w tym przypadku najpierw – najczęściej w lutym – wysiewa się nasiona cebuli do doniczek, natomiast w kwietniu ukształtowane sadzonki przesadza się do gruntu; dymki – gatunku małej cebuli zwyczajnej; to zdecydowanie najszybsza metoda uprawy cebuli, polegająca na sadzeniu jej bezpośrednio do gruntu pod koniec marca; pierwsze jej zbiory można przeprowadzać już po ok. 3 miesiącach.

Sadzenie cebuli dymki. Kiedy i jak to robić?

Sadzenie dymki na cebulę jest proste i nie zajmie nam dużo czasu. Cebula ta preferuje miejsca słoneczne, lekko wilgotne oraz podłoże przepuszczalne i żyzne o odczynie 6,5-7,0 pH. Na ziemi, na której planujemy wiosną posadzić cebulę dymkę, można już jesienią rozsypać kompost. Cebulę dymkę najlepiej sadzić w miejscach, w których w poprzednim sezonie rosła fasolka szparagowa lub ogórki. Unikać natomiast należy stanowisk po burakach, marchwi czy ziemniakach.

Odpowiednim czasem na sadzenie cebuli dymki do gruntu jest koniec marca. Wszystkie cebule przeznaczone do sadzenia powinny być przede wszystkim bardzo dobrze wysuszone oraz małe. Warto pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości między poszczególnymi sztukami. Powinna ona wynosić ok. 8-10 cm. Dzięki temu cebule dymki będą miały optymalne warunki do wzrostu, a my będziemy mogli cieszyć się dorodnymi okazami.

Cebulę dymkę należy sadzić do spulchnionej ziemi. Można zarówno przykrywać ją całą cienką warstwą ziemi, jak i pozostawiać jej górną część nieosłoniętą. Warto również przeprowadzić ściółkowanie grządek, na których ją zasadziliśmy. W tym celu można użyć cienkiej warstwy słomy, która ochroni glebę przed nadmiernym wysychaniem i ograniczy pole do rozwoju chwastów. Natomiast kiedy rozłoży się w ziemi, wzbogaci ją w wartościowe składniki odżywcze.

Cebulę możemy uznać za gotową do zbiorów, kiedy wyrastający z niej szczypior zacznie żółknąć i łamać się. Po zebraniu cebulę należy dobrze wysuszyć, a następnie przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Dzięki temu będzie można z niej korzystać aż do wiosny.

Sadzenie cebuli dymki na szczypior

Wspomniane sadzenie dymki może odbyć się nie tylko w celu uzyskania cebuli, ale również szczypioru. Jeśli chcemy uzyskać szczypior, musimy wsadzić ją do doniczki w taki sposób, aby jej końcówka wystawała ponad ziemię. Najlepiej, aby cebula była duża i dobrze wysuszona. Powinniśmy też zapewnić jej jak największy dostęp do światła słonecznego. Musimy pamiętać również o tym, aby jej podłoże było stale odrobinę wilgotne. Jego nadmierne przesuszenie może negatywnie wpłynąć na zbiory szczypioru.

Pierwsze zielone liście szczypioru powinny pojawić się już po kilku dniach od zasadzenia cebuli dymki. Należy pamiętać o tym, aby obrywać je regularnie. Dzięki temu cebula będzie wypuszczała kolejne, a sama nie będzie przy tym rosła. Wspomniane regularne obrywanie to podstawowa różnica między uprawą cebuli dymki na szczypior a uprawą na cebulę. W tym drugim przypadku bowiem nie należy zbyt często obrywać z niej rosnącego szczypioru, który odpowiada za fotosyntezę w wyniku której cebula w ziemi rośnie i zwiększa swoje rozmiary. Warto wspomnieć o tym, że sadzenie cebuli dymki na szczypior można wykonywać przez cały rok. Dzięki temu nawet w środku zimy możemy cieszyć się smakiem i aromatem soczystego, zielonego szczypiorku dodanego do kanapek, sałatek czy jajecznicy.