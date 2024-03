Anturium. Piękna roślina ozdobna

Anturium - inaczej kitnia - (Anthurium Schott) to rodzaj roślin zielnych, który obejmuje ponad 800 gatunków. Naturalnie występuje on w Ameryce Środkowej i Południowej, począwszy od północnego obszaru Meksyku i Wielkich Antyli, do południowej Brazylii, północnej części Argentyny i Paragwaju. Najwięcej różnych gatunków anturium znajdziemy w Panamie czy Kostaryce. Przy czym ponad 80 gatunków tych roślin to gatunki endemiczne dla Panamy.

Odmiany uprawne anturium – tzw. kultywary - są chętnie uprawiane na całym świecie, w tym również w Polsce. Rośliny ta wyróżniają się bowiem walorami estetycznymi. Idealnie sprawdzają się nie tylko jako znane nam powszechnie kwiaty cięte, ale również jako rośliny pokojowe.

Zależnie od gatunku anturium, roślina ta jest albo egzotycznym pnączem, albo rośliną zielną. Rosnąc w odpowiednich, sprzyjających warunkach anturium może osiągnąć dość pokaźne rozmiary. Liście rośliny są ozdobne, błyszczące i mają różne kształty zależnie od tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Wszystkie gatunki należące do rodzaju anturium wytwarzają charakterystyczne kwiatostany typu kolba. U jej podstawy wyrasta zaś charakterystyczny liść przykwiatostanowy (tzw. spatha), który może mieć barwę: czerwoną, żółtą, różową, kremową, jasnozieloną lub być wielokolorowy. Wygląda to niezwykle ozdobnie.

Anturium. Podstawowe wymagania

Jeżeli chodzi o wymagania pielęgnacyjne anturium doniczkowego, to wszystkie gatunki anturium lubią stanowiska jasne, jednak nie na bezpośrednim słońcu. Ponadto rośliny te preferują dość wysokie temperatury powietrza - w zakresie między 18 a 24 stopnie Celsjusza. Jeżeli chodzi o podłoże, to najlepiej, aby odczyn gleby był kwaśny, a jego pH wynosiło między 4,5 a 5,5.

Dlaczego anturium nie chce kwitnąć lub kwitnie słabo?

Anturium to znana w Polsce roślina, która kwitnie dość długo, bo od lutego do września. Jednak czasem są sytuacje, że nasze anturium nie chce kwitnąć. Dlaczego tak się dzieje? Otóż powodów może być kilka. Jak podaje serwis Deccoria.pl, przyczyną braku kwiatów u anturium może być:

nieodpowiednia ilość światła . Tutaj zarówno jego niedobór, jak i nadmiar słońca są niekorzystne. Wystawienie anturium na bezpośrednie działanie promieni słonecznych spowoduje, że roślina ta będzie rozwijać się znacznie gorzej.

. Tutaj zarówno jego niedobór, jak i nadmiar słońca są niekorzystne. Wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych spowoduje, że roślina ta będzie rozwijać się znacznie gorzej. błędy w podlewaniu i nawożeniu anturium. Jeżeli podlewamy roślinę zimną, twardą, chlorowaną wodą to na pewno nie przyniesie nam to dobrych skutków. Natomiast jeżeli chodzi o nawożenie, to stosując nawozy z dużą ilością azotu doprowadzimy do wypuszczania przez roślinę kolejnych liści. Jednak wówczas będzie ona kwitła znacznie słabiej.

Dobrym sposobem, aby anturium zakwitło, jest zastosowanie nawozu bogatego w potas, jednocześnie o obniżonej zawartości azotu. Ponadto pamiętajmy, że anturium lubi okres spoczynku i jest to czas, którego ta roślina wymaga. Wówczas ograniczamy jej podlewanie, w ogóle jej nie nawozimy. Możemy również obniżyć temperaturę powietrza do 16-18 stopni Celsjusza.

Domowa odżywka dla anturium z witaminą C

Dobrym sposobem na pobudzenie anturium do kwitnienia jest także znana nam witamina C, czyli kwas askorbinowy z apteki. Jak przygotować taką odżywkę? Otóż wlewamy do pojemnika 1 litr wody. Następnie wrzucamy do niego jedną tabletkę musującej witaminy C, która zawiera 1000 miligram kwasu askorbinowego. Czekamy aż tabletka się rozpuści. A następnie całość dokładnie mieszamy. Tak przygotowanym roztworem możemy podlać anturium.

Przy czym pamiętajmy, że witamina C odkłada się w komórkach rośliny. Zatem odżywkę tę zaleca się stosować nie częściej niż raz w miesiącu. Taki roztwór sprawdzi się nie tylko w przypadku anturium, ale także innych roślin preferujących podłoże kwaśne, takie jak np.: gwiazda betlejemska, azalia czy gardenia.