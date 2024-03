Karczownik – mały gryzoń przypominający chomika

Karczownik – nazywany również szczurem wodnym - to mały gryzoń z rodziny chomikowatych. Podrodzina karczowniki obejmuje około 200 gatunków zwierząt, z czego 9 żyje w Polsce. Karczowniki to zwierzęta przypominające chomiki – mają dość dużą głowę, krótki nieowłosiony ogon, krępą budowę ciała, a także małe uszy i oczy. Futerko karczownika zazwyczaj jest brązowe, szare lub prawie czarne. Jego wielkość zazwyczaj wynosi 25-30 cm.

Gryzonie te zamieszkują umiarkowaną i chłodną strefę Europy, Azji, Indochin oraz Ameryki Południowej. Również w Afryce żyje jeden gatunek tego zwierzęcia. Karczownik prowadzi tryb życia podobne do kreta. Nie wszystkie karczowniki żyją w ogrodach czy na łąkach, w tunelach wykopanych tuż pod powierzchnią gruntu. Wiele z nich prowadzi ziemnowodny tryb życia, kopiąc swoje nory na brzegach rzek i jezior. Karczowniki wykopują rozległe systemy nor z gniazdem oraz licznymi magazynami. Wygrzebaną ziemię ze swojej nory wyrzucają na zewnątrz w postaci kopczyków, podobnie jak krety. Kopczyki te są jednak znacznie mniejsze od kretowisk i znajdują się w odległości od 10 do 30 cm od wejścia do nory. To, co jest charakterystyczne w norach karczownika to fakt, że wyloty jego nor są zatkane. Często wejścia do nich znajdują się pod wodą, ponieważ gryzoń ten świetnie pływa i nurkuje.

Karczownik potrafi zniszczyć nasze rośliny

Karczowniki to gryzonie roślinożerne. Ich zęby trzonowe rosną przez całe życie. Zwierzęta te żywią się przede wszystkim roślinami rosnącymi w wodzie, trawami, ziołami, warzywami, nasionami, opadłymi owocami, cebulami, kłączami, pączkami kwiatowymi czy korzeniami. Niektóre gatunki karczowników żywią się dodatkowo innymi zwierzętami - bezkręgowcami.

Choć gryzonie te są małe, to potrafią narobić wiele szkód w uprawach roślin. Bowiem karczownik żyjący na łąkach, w ogrodach czy sadach zjada korzenie roślin. Ponadto zimą obgryza korzenie krzewów i drzew (nawet tych starszych) do tego stopnia, że rośliny te często obumierają.

Jak pozbyć się karczownika z ogrodu? Zapachy

Aby karczowniki wyniosły się z naszego ogrodu, można zastosować na przykład specjalne zapachy. Karczowniki to gryzonie mające bardzo wrażliwe powonienie. Są zapachy, których absolutnie nie znoszą. Zatem, jeżeli znajdziemy ich nory, można włożyć do korytarza np.: perfumowany kłębek waty lub gałązkę bzu. Można również wlać do ich tunelu odrobinę oleju z czarnego bzu lub lawendy.

Ponadto możemy posadzić w ogrodzie rośliny, których zapach drażni karczowniki i sprawia, że będą omijać naszą nieruchomość szerokim łukiem. Rośliny te to właśnie bez (lilak), korona cesarska, czosnek, cebula czy różne gatunki wilczomleczu.

Odstraszacze i zapory sposobami na karczownika

Aby wystraszyć karczownika, możemy zastosować urządzenia emitujące wibracje lub dźwięki, które będą roznosić się wzdłuż korytarzy wykopanych przez tego gryzonia. Możemy w tym celu kupić albo specjalne urządzenia, albo też zrobić je własnoręcznie. Jako właściwie darmowy odstraszacz na karczowniki może posłużyć nam stary sprężynowy, tykający budzik czy też blaszana puszka, powieszona w ogrodzie i poruszana przez wiatr. Tego karczownik na pewno nie zniesie.

Aby uniemożliwić karczownikowi podgryzanie korzeni roślin, można ogrodzić działkę siatką mającą małe oczka - o wielkości, np.: 1 X 1 cm. Takie ogrodzenie wykopujemy w ziemię na głębokość co najmniej 50 cm. Ponadto możemy sadzić nowe sadzonki w stalowych siatkach. To sprawi, że karczowniki nie będą miały do nich dostępu.