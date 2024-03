Hortensja: Piękny krzew ozdobny do ogrodu

Hortensje (Hydrangea) to popularne krzewy o różnokolorowych, imponujących kwiatostanach, które cieszą się dużą popularnością w naszym kraju. Polacy chętnie sadzą je w swoich ogrodach i trudno się dziwić. Bowiem w odpowiednich warunkach pielęgnacyjnych te krzewy prezentują się wyjątkowo pięknie.

Wiele gatunków i odmian hortensji jest uprawianych jako rośliny ozdobne w różnych regionach świata. Hortensje charakteryzują się efektownymi kwiatami, które często tworzą okazałe kwiatostany. Kwiaty tych roślin mogą być białe, różowe, niebieskie lub czerwone.

Rośliny te występują głównie w postaci niewysokich krzewów, ale mogą przyjmować także formę niewielkich drzew lub pnączy. Najbardziej popularne w Polsce rodzaje hortensji to:

Każda z nich ma nieco inne wymagania pielęgnacyjne, a także niepowtarzalny urok i może stanowić piękną ozdobę w ogrodzie - pod warunkiem, że będzie odpowiednio pielęgnowana.

Jakie wyróżniamy nawozy do hortensji?

Ogólnie wśród nawozów nadających się do tych roślin wyróżniamy nawozy organiczne, czyli naturalne oraz nawozy mineralne, które występują w formie płynnej, granulowanej lub w formie żelu. Hortensje najbardziej lubią nawozy organiczne. Zaliczamy tutaj np. kompost, obornik czy biohumus. Jeżeli chodzi o nawozy mineralne, to do hortensji stosuje się zazwyczaj 2 rodzaje: granulowane oraz nawozy płynne i rozpuszczalne w wodzie.

Kiedy i czym nawozić hortensje?

Nawożenie hortensji należy rozpocząć wczesną wiosną w okresie marca lub kwietnia. Zaleca się stosowanie nawozów przez cały okres kwitnienia tych krzewów. Wiosną i latem, kiedy hortensja intensywnie rośnie i kwitnie, dobrze stosować nawozy płynne raz na 1-2 tygodnie lub też nawozy granulowane co 1 lub 2 miesiące. Jeżeli chodzi o nawozy mineralne, które są bogate w azot pobudzający rośliny do wzrostu, to powinno się je stosować najpóźniej do końca sierpnia.

Nawozy mające spowolnione działanie, a także nawozy organiczne stosuje się w przypadku hortensji wczesną wiosną – podając wyłącznie jedną dawkę. W okresie letnio-jesiennym, od końca sierpnia do października, można także stosować nawozy fosforanowo-potasowe z małą ilością azotu. Powodują one zawiązywanie pąków kwiatowych na następny rok, a także wzmacniają odporność roślin na mróz.

Ponadto późną jesienią warto zastosować nawozy organiczne takie jak kompost lub obornik. Stosując nawozy do hortensji, pamiętajmy, aby zachować umiar. Bowiem hortensje, które zdrowo rosną i ładnie wyglądają, wymagają jedynie bardzo lekkiego nawożenia.