Pień po ściętym drzewie w ogrodzie

Po ścięciu drzewa w ogrodzie zostaje pień, który czasem może przeszkadzać lub też nawet zmniejszać walory wizualne przestrzeni. W takim przypadku należy go usunąć. Zazwyczaj jedyny pomysł, jaki przychodzi nam do głowy, to po prostu jego wykopanie. To jednak uszkadza trawnik i rośliny rosnące w pobliżu. Czy są inne, znacznie mniej inwazyjne, sposoby na to, aby się takiego pnia pozbyć bez konieczności rozkopywania ogródka?

Jak usunąć pień z ogrodu bez rozkopywania ogródka? Żywa grzybnia

Zastosowanie żywej grzybni to najszybszy sposób, aby pozbyć się pnia po ściętym drzewie. Metoda ta sprawdzi się również do usunięcia korzeni. W tym celu stosujemy grzyb saprofityczny Peniophora gigantea. To grzyb, który naturalnie występuje w przyrodzie i bytuje na obumarłych drzewach. Istotne jest to, że nie szkodzi on roślinom, które rosną dookoła.

Aby go zastosować, najpierw należy nawiercić w pniu kilka otworów. Możemy to zrobić wiertłem lub ponacinać siekierą. Następnie stosujemy specyfik zawierający grzyba. Na rynku są dostępne zarówno produkty, które trzeba rozpuścić w wodzie jak i preparaty gotowe do użycia, których nie potrzeba rozcieńczać. Mieszankę wlewamy do otworów w pniu, a następnie owijamy go szczelnie folią. Całość możemy także przykryć ściółką.

Grzyb powinien rozłożyć drewno w przeciągu około 6 miesięcy. Oczywiście, jeżeli został nam pień po dużym drzewie, to proces ten może potrwać dłużej.

Zastosowanie nawozów azotowych do usunięcia pnia po ściętym drzewie

Zamiast strzępek grzyba saprofitycznego możemy zastosować nawozy sztuczne lub naturalne. Również to działanie doprowadzi do zasiedlenia pnia przez grzyby czy też inne organizmy, które rozkładają drewno. Do nawozów, które możemy zastosować zalicza się np.: nawóz sztuczny - saletrę amonową czy saletrzak lub też naturalne nawozy takie jak np.: gnojówka z pokrzyw czy obornik.

Cały zabieg usunięcia pnia przeprowadzamy podobnie jak w przypadku stosowania grzybów. Należy wywiercić otwory w pniu i wsypać nawóz do środka. Następnie pniak przesypujemy ziemią. Jednak w tym przypadku musimy liczyć się z dłuższym czasem rozkładu. Bowiem pień może zmurszeć całkowicie dopiero w przeciągu 2-3 lat.

Sól Epsom kontra pień po ściętym drzewie

Aby usunąć pień w ogrodzie, możemy również wykorzystać do tego sól Epsom. Także w tym przypadku wykonujemy kilka głębokich otworów w pniu. Następnie zasypujemy je obficie solą Epsom, po czym polewamy wodą.