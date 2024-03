Hortensje – niezwykłe krzewy ozdobne

Hortensje są wyjątkowymi krzewami ozdobnymi, które zachwycają swoimi różnobarwnymi i okazałymi kwiatostanami. Są one niezwykle popularne w Polsce. Odpowiednio wypielęgnowane hortensje dają niezwykły efekt w ogrodzie, nadając mu niewątpliwego uroku i zamieniając ogród w miejsce pełne magii i kolorów.

Te niewysokie krzewy, rosnące w naszym umiarkowanym klimacie, charakteryzują się różnorodnością gatunków i odmian, które są uprawiane jako rośliny ozdobne na całym świecie. W Polsce szczególnie popularne są trzy rodzaje hortensji: bukietowa, krzewiasta i ogrodowa. Każdy z nich ma nieco inne wymagania pielęgnacyjne - zwłaszcza jeśli chodzi o przycinanie.

Jak zmienić kolor kwiatów hortensji?

Efektowne kwiaty hortensji zbierają się w obfite kwiatostany. Kwiaty hortensji mogą przybierać różne barwy, od białej, przez różową i czerwoną, po niebieską, zależnie od odczynu gleby, na której rosną oraz od zawartości w niej niektórych jonów. Różowy kolor dominuje na glebach o pH obojętnym lub zasadowym, a także na podłożu ubogim w glin. Podczas gdy niebieski pojawia się w glebach kwaśnych lub zawierających jony glinu.

Jeżeli zatem chcemy zmienić kolor kwiatów hortensji, możemy zmienić ilość jonów glinu w podłożu. Można to zrobić dość łatwo. Jak podaje portal Murator.pl, jeżeli dodamy do ziemi preparat zawierający glin, to kwiaty hortensji zmienią barwę z różowej na niebieską. Możemy w tym celu zastosować:

roztwór ałunu potasowego czyli siarczan glinowo-potasowy

ałun sodowy – roztwór przygotowany z 10 g ałunu rozpuszczonego w 2 litrach wody

ałun potasowy – roztwór przygotowany w taki sam sposób jak w przypadku ałunu sodowego

Hortensje podlewamy roztworem kilkukrotnie, co 7-10 dni, w terminie od lipca do września.

Kolor hortensji a odczyn pH gleby

Ponieważ barwa kwiatów hortensji zależy także od odczynu pH gleby, to wystarczy odpowiednio zmienić ten odczyn.

Niebieskie kwiaty hortensji : występują w przypadku hortensji rosnących na podłożu kwaśnym, którego pH wynosi między 4,5 a 5,5

: występują w przypadku rosnących na podłożu kwaśnym, którego pH wynosi między 4,5 a 5,5 Fioletowe kwiaty hortensji - pojawiają się na roślinach rosnących w podłożu o pH wynoszącym od 5,5 do 6,5

- pojawiają się na roślinach rosnących w podłożu o pH wynoszącym od 5,5 do 6,5 Różowe kwiaty hortensji – zasadowe pH podłoża 6,5-7,5

Zatem jeśli marzą nam się niebieskie hortensje, możemy glebę zakwasić. Jak podaje portal Plumeria.pl, w tym celu możemy zastosować np.: mech torfowiec lub siarkę. Natomiast by zmienić kolor hortensji na różowy, gleba powinna przybrać odczyn bardziej zasadowy. W tym przypadku stosujemy wapno.

Pamiętajmy, że zmiana koloru kwiatów tej rośliny przebiega stopniowo. Zatem damy jej trochę czasu. Warto także mierzyć pH podłoża, by nie przesadzić z dodawaniem wspomnianych preparatów i by uniknąć uszkodzenia hortensji.