Piwonie. Co to za kwiaty?

Piwonie, nazywane też peoniami, to zazwyczaj byliny lub ewentualnie niskie krzewy. Są roślinami długowiecznymi. W sprzyjających warunkach mogą rosnąć nawet kilkanaście lat. Do Europy przybyły z Chin. Zresztą najchętniej uprawianym ich gatunkiem są właśnie piwonie chińskie.

Znakiem rozpoznawczym tych roślin są duże, kuliste kwiaty o wyjątkowym zapachu. Spotkać możemy szeroką gamę ich kolorów od bieli przez róż aż do czerwieni. Kwiaty piwonii, w zależności od konkretnej odmiany, różnią się od siebie budową. Wyróżnić można m.in. kwiaty pełne, półpełne i pojedyncze.

Jak uprawiać i pielęgnować piwonie?

Piwonie preferują stanowiska słoneczne lub ewentualnie delikatny półcień, ale wówczas przynajmniej przez połowę dnia musi docierać do nic słońce. Lubią otwartą przestrzeń, jednak musi być ona osłonięta od wiatru. Najlepiej rosną w żyznej, piaszczysto-gliniastej ziemi. W okresie wegetacyjnym wymagają wilgotnego podłoża. W zbyt przesuszonym nie będą kwitły.

Najlepszym okresem na sadzenie tych kwiatów jest czas od połowy sierpnia do końca września. Należy sadzić je dosyć płytko. W związku ze swoimi dużymi rozmiarami potrzebują też sporo miejsca wokół siebie. Warto pamiętać o tym, że piwonie mogą pierwszy raz zakwitnąć dopiero kilka lat po posadzeniu.

Wiosenne nawożenie piwonii: Kiedy je przeprowadzać?

Jednym z najistotniejszych zabiegów w uprawie piwonii jest ich nawożenie, które należy przeprowadzać dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Kwiaty te, aby odpowiednio rosnąć i obficie kwitnąć, potrzebują sporej ilości składników odżywczych.

Niezwykle istotne jest zasilenie roślin wiosną. Zabieg ten pomoże im zregenerować się po zimie oraz uodporni je na choroby. Wspomoże także wypuszczanie nowych liści, pędów i pąków. Wiosenne nawożenie piwonii najlepiej przeprowadzić w marcu lub kwietniu. W tym czasie piwonie potrzebują przede wszystkim potasu i fosforu. Pierwiastki te wspomagają zawiązywanie pąków kwiatowych. Unikać natomiast warto nawożenia azotem, który wspiera rozwój liści, a nie kwiatów.

Wiosenne nawożenie piwonii. Domowe odżywki

W sklepach ogrodniczych znaleźć można szeroki wybór nawozów do kwiatów kwitnących. Można jednak przygotować równie skuteczne – a tańsze i bardziej ekologiczne – domowe odżywki do piwonii.

Drożdże

Do wiosennego nawożenia piwonii zastosować można domową odżywkę z drożdży. Przyczyni się ona do szybszego i bardziej okazałego wzrostu rośliny oraz pobudzi ją do kwitnienia. Ponadto wesprze rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu kwiat będzie efektywniej pobierać składniki pokarmowe i wodę z podłoża. Odżywka ta wzmocni też odporność na choroby i niekorzystne warunki zewnętrzne.

Niezwykle prosty w przygotowaniu jest nawóz do piwonii z drożdży niesfermentowanych. W tym celu należy 100 g świeżych drożdży rozpuścić w 10 l ciepłej wody i odstawić na godzinę. Po tym czasie można podlać nim kwiaty.

Można przygotować też odżywkę z drożdży sfermentowanych. Należy wówczas 100 g drożdży umieścić w dużym naczyniu, zasypać 1 lub 2 szklankami cukru i odstawić na ok. 1-2 godziny. Po tym czasie trzeba dolać do naczynia ok. 10 l ciepłej wody, wszystko dokładnie wymieszać i odstawić na ok. tydzień. Następnie – przed podlewaniem piwonii – nawóz należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1 szklanka nawozu na 10 l wody.

Fusy po kawie

Piwonie możemy też zasilać domowym nawozem z fusów po kawie. Odpady te zawierają cenne dla kwiatów składniki odżywcze takie jak fosfor, potas, magnez, wapń i żelazo. Aby przygotować ten nawóz, wystarczy szklankę fusów po kawie zalać 10 l wody. Następnie należy dokładnie je wymieszać i zostawić do napęcznienia. Tak przygotowaną odżywką można podlewać piwonie.

Sok z cytryny lub kwasek cytrynowy

Inny sposób na wiosenne nawożenie piwonii to zastosowanie odżywki z cytryny lub kwasku cytrynowego.Wykazuje ona delikatne właściwości zakwaszające, a ponadto sprawia, że rośliny lepiej przyswajają składniki odżywcze znajdujące się w podłożu. Aby zastosować ten typ zasilania, wystarczy w 10 l wody wymieszać 10 ml soku z cytryny lub 10 g kwasku cytrynowego, a następnie tak przygotowaną mieszanką podlać kwiaty.