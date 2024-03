Rododendron (inaczej różanecznik lub azalia) – co to za roślina?

Rododendron (Rhododendron L.) to rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych, do którego należy ponadtysiąc gatunków, a także liczne odmiany oraz hybrydy uprawne. Rododendrony naturalnie rosną w Azji (tam jest najwięcej gatunków tych roślin), a także w Europie i obu Amerykach.

W swoim naturalnym środowisku rosną przede wszystkim na terenach górskich. Preferują gleby próchnicznej i kwaśne. Mogą porastać także torfowiska oraz skały i gleby wapienne. Znaleźć je można również na wrzosowiskach czy w lasach. Rododendrony to grupa roślin, do której należą różaneczniki i azalie. Mianem rododendronów lub różaneczników zwyczajowo określa się te gatunki i odmiany, które mają skórzaste zimozielone liście. Natomiast mianem azali określa się te, których liście są miękkie, lekko owłosione i są zrzucane na zimę lub też są półzimotrwałe. Choć różaneczniki i azalie należą do tego samego rodzaju Rhododendron, to jednak w praktyce ogrodniczej od dawna używa się wcześniej wspomnianych tradycyjnych nazw.

Określenie rododendron pochodzi z języka greckiego i oznacza ”drzewo różane”. W niektórych kulturach nadawane mu jest znaczenie symboliczne – jest on kojarzony np.: z pięknem, delikatnością, elegancją czy obfitością i bogactwem. Obdarowanie drugiej osoby rododendronem uznawane jest za symbol życzenia sukcesu i powodzenia.

Rododendron to jeden z najczęściej uprawianych rodzajów krzewów ozdobnych w Polsce. Są to krzewy lub niewielkie drzewa, znane przede wszystkim ze swoich efektownych i barwnych kwiatów, które są zebrane w kwiatostany. W jednym kwiatostanie może być nawet 35 kwiatów. Uprawa rododendronów wymaga naszej uwagi, bowiem są to rośliny dość wymagające.

Pielęgnacja rododendrona - przycinanie

Jak podaje portal PoradnikOgrodniczy.pl, przycinanie rododendronów to zabieg, który pozwala im na zachowanie zdrowego i gęsto rozgałęzionego krzewu, który będzie miał dużą ilość kwiatów i liści. Dzięki temu rododendron będzie miał również prawidłowy, zwarty pokrój. Zależnie od celu przecinania możemy wyróżnić cięcie: odmładzające, formujące czy też pielęgnacyjne.

Przycinanie odmładzające i formujące

Cięcieodmładzające wykonuje się w celu odmłodzenia krzewu. Jest to zabieg dość radykalny, który polega na przecięciu wszystkich pędów u starszej rośliny. Pędy przycina się nisko, na wysokość między 20 do 40 cm od ziemi. Zostawia się jedynie tzw. pąki śpiące, które mają wypuścić nowe pędy. Ten rodzaj cięcia wykonuje się wczesną wiosną lub późną zimą, po ustaniu przymrozków. Ponieważ jest to cięcie silne, zaleca się przeprowadzić je w 2 etapach – czyli jedną połowę krzewu przycinając w jednym roku, zaś drugą połowę w kolejnym.

Kolejne to przycinanieformujące czyli kształtujące, które pozwala na uformowanie krzewu i zapewnienie mu prawidłowego pokroju. W tym przypadku skracamy przerośnięte pędy rośliny. Wyłamując pąk szczytowy u rododendrona, inicjujemy wytwarzanie nowych, licznych pędów. Efektem tego będzie znaczne rozgałęzienie się i zagęszczenie krzewu. Taki zabieg najlepiej wykonać pod koniec zimy. Jednak tutaj również musimy pamiętać, aby był to okres, w którym nie grożą już większe przymrozki.

Przycinanie pielęgnacyjne rododendronów

Ostatni rodzaj cięcia to przycinanie pielęgnacyjne. Ten rodzaj cięcia wykonujemy w drugiej połowie lata, kiedy rododendron przekwitnie. Przycinanie pielęgnacyjne polega na usunięciu przekwitniętych kwiatów i martwych suchych pędów. Przekwitnięte kwiaty usuwamy ręcznie, wyłamując je. Dzięki temu rododendron zamiast wytwarzać nasiona, będzie pobudzony do dalszego wzrostu oraz wydania nowych pędów.

W przycinaniu pielęgnacyjnym musimy pamiętać również o usunięciu martwych, suchych pędów rododendronów. Dzięki pozbyciu się zbędnych gałęzi, zapewnimy tym zdrowym częściom rośliny lepszy dostęp do światła słonecznego oraz odpowiednie przewietrzenie. Usuwamy również gałęzie, które są zaatakowane przez choroby. Tutaj przycinamy pędy poniżej uszkodzonego miejsca. Cięcie pielęgnacyjne dobrze jest powtórzyć wiosną, by usunąć pędy, które są przemarznięte, chore, uszkodzone czy też wyłamane pod wpływem śniegu i mrozu.