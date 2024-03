Domowa mikstura z zasuszonych skórekbananów pomoże ci zadbać o storczyki. Dzięki niej nawet najstarsze okazy w twoim domu wreszcie zakwitną. Ten domowy nawóz kosztuje grosze, a dodatkowo jest niezwykle łatwy do zrobienia.

Herbata bananowa dla storczyków – jak ją przygotować?

Jeżeli twoje storczyki nie chcą wypuszczać nowych pędów z kwiatami, spróbuj je odżywić domowym specyfikiem. Będziesz potrzebować wyłącznie kilku bananów. Po ich zjedzeniu nie wyrzucaj skórek do kosza. Połóż je na kaloryferze i poczekaj, aż dobrze się wysuszą. Możesz także wykorzystać do tego rozgrzany piekarnik. Gdy skórki będą suche, postępuj według poniższych kroków.

Wysuszone skórki podziel na mniejsze części. Możesz użyć noża lub rozdrobnić je ręcznie.

Przełóż skórki do zamykanego słoika.

Następnie porcję skórek zalej gorącą wodą i upewnij się, że są w niej całkowicie zanurzone.

Zamknij naczynie i pozostaw skórki bananów w wodzie na około 3-4 dni. W tym czasie składniki odżywcze zaczną się uwalniać do płynu. Słoik postaw w miejscu, gdzie nie dochodzi światło.

Po upływie kilku dni odcedź wodę z naczynia, w którym macerowały się skórkibananowe. To właśnie ona będzie bazą mikstury do podlewania storczyków.

Jak stosować naturalną odżywkę z bananów?

Napar ze skórek jest bogaty w składniki mineralne, które odżywią roślinę i wzmocnią ją – np. po zimie. Zawiera on bowiem potas, magnez, witaminy A, C i E. Przygotowaną odżywkębananową stosuj regularnie – np. co 1-2 tygodnie. Wcześniej jednak upewnij się, że kora wokół korzeni nie jest zbyt wilgotna. Storczyki nie lubią nadmiernej wilgoci.

Przed użyciem miksturę rozcieńcz z wodą w proporcji 1:1. Bananowąherbatę możesz także przelać do butelki z atomizerem i od czasu do czasu spryskiwać liście rośliny i czyścić je wacikiem. Nawóz z powodzeniem wykorzystasz także do zasilenia pozostałych roślin w domu.