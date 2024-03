Ogórki to cenny dodatek do zdrowej diety. Na dodatek świeże, samodzielnie wyhodowane, domowe ogórki mogą być smaczniejsze i bardziej aromatyczne niż te kupione w sklepie. Jak i kiedy sadzić ogórki?

Kiedy sadzić ogórki?

Optymalny czas sadzenia ogórków to wiosna, czyli czas gdy temperatura gleby jest już wystarczająco ciepła, a ryzyko przymrozków niewielkie. Najlepszy termin to początek maja. Gdy zdecydujemy się na to wcześniej, powinniśmy pamiętać o ewentualnym zabezpieczeniu ich przed chłodem np. za pomocą tunelu foliowego.

Ogórek należy do grupy warzyw ciepłolubnych. To rośliny wrażliwe na mróz dlatego nie możemy sadzić ich zbyt wcześnie. Gdy gleba jest jeszcze zbyt zimna może wówczas zahamować wzrost rośliny lub nawet ją uszkodzić.

Uprawa ogórków gruntowych - kiedy wysiewać?

Kiedy siejemy ogórki do gruntu? Najlepszym terminem wysiewu nasion prosto do gruntu jest druga połowa i końcówka maja.

Uprawa ogórków z rozsady - jak to zrobić?

Dogodnym terminem na przygotowanie rozsady ogórków jest z kolei druga połowa kwietnia. W pierwszej kolejności należy wysiać nasiona w skrzynkach lub na przeznaczonych do tego tackach w lekko zwilżonym podłożu, które następnie ugniatamy. Nasiona wkładamy do ziemi, a następnie przysypujemy warstwą ziemi i podlewamy.

Uprawa ogórków gruntowych z rozsady dzięki zastosowaniu okryć z foli perforowanej lub agrowłókniny pozwala uzyskać wcześniejsze zbiory i ograniczyć straty wyrządzane wczesną wiosną przed szkodniki.

Uprawa ogórków – gleba, nasłonecznienie

Ogórki potrzebują do prawidłowego wzrostu odpowiednich warunków glebowych. Podłoże powinno być żyzne, dobrze drenujące, a stanowisko wystarczająco dobrze nasłonecznione. Co więcej, ogórki nie muszą być uprawiane wyłącznie w gruncie. Można je sadzić nawet w skrzyniach i pojemnikach na balkonie czy tarasie.

Sadzenie ogórków we własnym ogrodzie ma wiele zalet. To rozwiązanie ekonomiczne, ponieważ koszty uprawy własnych ogórków są zwykle dużo niższe niż koszty zakupu ich w sklepie. Ponadto, ich uprawa może dawać satysfakcję. Nierzadko też niesie korzyści dla zdrowia i samopoczucia.