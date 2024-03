Ślimaki w ogrodzie. Uciążliwy problem

Ślimaki to powszechny i uciążliwy problem, z którym każdego roku boryka się wielu właścicieli ogródków. Te popularne mięczaki najlepiej czują się na terenach wilgotnych oraz porośniętych przez wysokie trawy. Niszczą liczne uprawy. Gustują zwłaszcza w sałacie, kapuście, marchwi i burakach. Chętnie żywią się też owocami takimi jak np. truskawki, maliny i poziomki. Ponadto ich ofiarą padają rośliny ozdobne. Ślimaki stanowią tym większe zagrożenie dla naszych upraw, że bardzo szybko się rozmnażają. W związku z tym początkowa obecność kilku mięczaków błyskawicznie może zmienić się prawdziwą plagę, którą trudno będzie nam opanować.

Skorupki jajek - ekologiczny sposób na ślimaki

W sklepach ogrodniczych znajdziemy szeroki wybór preparatów pomagających zwalczać te szkodliwe mięczaki grasujące w naszych uprawach. Okazuje się jednak, że istnieje tańszy i bardziej ekologiczny sposób na ślimaki w ogrodzie. Wystarczy rozsypać w nim skorupki jajek.

Wcześniej trzeba je przez kilka dni zbierać, myć i suszyć. Kiedy uda nam się już zgromadzić spory ich zapas, należy umieścić je na blasze i wstawić na 10 minut do rozgrzanego piekarnika. Pozwoli to na ich dokładne osuszenie oraz sprawi, że zniknie biała cienka błona oddzielająca skorupkę jajka od jego wnętrza. W dalszej kolejności tak przygotowane skorupki należy ostudzić, a później rozkruszyć. Można zrobić to za pomocą wałka do ciasta, tłuczka do mięsa, moździerza czy blendera. Po wykonaniu tej czynności pozostaje jeszcze tylko rozsypać rozkruszone skorupki jajek w ogrodzie.

Sposób na ślimaki: skorupki jajek

Ślimaki, pełzając po podłożu, nie lubią napotykać przeszkód w postaci nierównych i ostrych przedmiotów. Do takich natomiast zaliczają się pokruszone skorupki jajek. W związku z tym rozsypanie tych kuchennych odpadów w ogrodzie może skutecznie odstraszyć z niego te szkodliwe mięczaki.

Przygotowanie takiego środka odstraszającego ślimaki z ogrodu zajmuje kilka minut. Jednak jego rozsypanie wystarczy nam na cały rok. Metoda ta jest całkowicie ekologiczna – pozwala wykorzystać odpady zostające po zjedzeniu jajek. Nie wykorzystuje też żadnych substancji chemicznych w przeciwieństwie do gotowych środków dostępnych w sklepach ogrodniczych, które mogą zaszkodzić naszym uprawom lub zwierzętom domowym.

Nawóz ze skorupek jajek

Rozsypanie w ogrodzie skorupek jajek nie tylko odstrasza niechcianych gości w postaci ślimaków. Ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę – jest doskonałym sposobem na nawiezienie podłoża, a tym samym poprawę jego parametrów i odżywienie roślin. Skorupki jajek są bowiem bogate w wiele cennych składników mineralnych, wśród których wymienić można m.in. wapń, cynk, żelazo fluor, azot, siarka i miedź. Nawóz z pokruszonych resztek jajek, dzięki wspomnianej zawartości wapnia, doskonale wspomaga proces odkwaszania gleb kwaśnych. Ponadto wspiera rozwój roślin wrażliwych na niedobory wapnia, takich jak np. pomidory, ogórki, kapusta, cukinia i czarny bez.