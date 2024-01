Proszek do pieczenia. Krótka historia i właściwości

Proszek do pieczenia używany jest przede wszystkim w czasie pieczenia. Jego zadaniem jest spulchnienie ciast. Jest to możliwe dzięki zawartemu w nim związkowi chemicznemu, który rozkłada się pod wpływem wysokiej temperatury i wydziela przy tym produkty gazowe. Głównym składnikiem proszku do pieczenia jest wodorowęglan sodu, znany jako soda oczyszczona. Ponadto znajduje się w nim skrobia lub mąka ziemniaczana oraz regulator kwasowości w postaci np. mleczanu sodu lub wodorowinianu potasu.

Ten niezbędny dzisiaj składnik większości ciast wynaleziony został w drugiej połowie XIX wieku przez Ebena Nortona Horsforda i Ludwiga Clamor Marquarta. Ich wynalazek spopularyzował niemiecki aptekarz August Oetker. Rozpoczął on sprzedaż proszku do pieczenia w małych opakowaniach.

Reklama

Proszek do pieczenia w kuchni. Nietypowe zastosowanie

Reklama

Wspomniany skład i właściwości chemiczne proszku do pieczenia sprawiają, że znajduje on zastosowanie nie tylko podczas przygotowywania słodkości, ale również dań wytrawnych. Dodanie go do mięsa sprawi, że będzie ono bardziej kruche. Z kolei puree ziemniaczane z jego domieszką będzie bardziej puszyste, a dzięki temu stanie się bardziej apetyczne.

Opisywana substancja sprawdzi się podczas wielu prac porządkowych przeprowadzanych w kuchni. Używając go, łatwo przywrócimy dawny blask kubkom czy filiżankom zabrudzonym nieestetycznymi osadami po herbacie. Można też z jego pomocą wyczyścić sztućce, szklane naczynia, porcelanową zastawę, a nawet przypalone garnki i patelnie. W tym celu wystarczy proszek do pieczenia zmieszać z wodą, aby uzyskać pastę. Z kolei zmieszany z octem wytworzy charakterystyczną pianę która pomoże wyczyścić deski do krojenia czy usunąć tłuste plamy na wielu kuchennych powierzchniach.

Nietypowe zastosowanie proszku do pieczenia: Pranie i sprzątanie

Proszek do pieczenia przyda się również w czasie prania. Świetnie poradzi sobie z tak uporczywymi plamami jak te z wina czy rdzy. Wystarczy przygotować wspomnianą wcześniej pastę z dodatkiem wody. Z kolei dosypując go do prania, możemy śmiało użyć go jako wybielacza oraz środka zmiękczającego tkaniny. Dzięki niemu pozbędziemy się też brudu i nieprzyjemnego zapachu z pralki. Wystarczy jedno lub dwa opakowania proszku wsypać do jej pustego bębna i włączyć program z temperaturą minimum 60 stopni Celsjusza.

Za pomocą wspomnianej pasty z proszku do pieczenia i wody można bez problemu przywrócić również dawny blask fugom w kuchni lub w łazience. Wystarczy nałożyć na nie pastę, odczekać 10 minut, po czym lekko je przeczyścić i zmyć wodą.

Inne nietypowe zastosowanie proszku do pieczenia to walka z nieproszonymi gośćmi w naszym domu lub ogrodzie. Wystarczy zmieszać go z cukrem i rozsypać w pomieszczeniach, w których pojawiły się mrówki. Podobną mieszankę można wysypać na grządkach wokół warzyw, omijając ich liście i łodygi. Pozwoli ona pozbyć się ślimaków i gąsienic.

Proszek do pieczenia. Kosmetyk i lekarstwo

Okazuje się, że proszek do pieczenia sprawdzi się również w roli kosmetyku, a nawet lekarstwa. Jest doskonałym środkiem do walki z przetłuszczającymi się włosami. Wystarczy jedną jego łyżeczkę rozpuścić w szklance wody. Tak przygotowaną mieszankę należy wetrzeć w skórę głowy, po 15 minutach spłukać, a następnie normalnie umyć włosy. Natomiast w przypadku bólu gardła można z jego pomocą przygotować leczniczą płukankę. Wystarczy w połowie szklanki wody rozpuścić łyżkę proszku do pieczenia.