Rośliny z rodzaju Monstera - pochodzenie

Monstera (Monstera Adans.) to rodzaj wiecznie zielonych roślin, których naturalnym środowiskiem są wilgotne lasy równikowe oraz lasy mgielne. W warunkach naturalnych mogą dorastać nawet do 20 metrów wysokości. W domowych warunkach monstery uprawiane są jako dekoracyjne rośliny doniczkowe. Są one doceniane za ich walory estetyczne, głównie za charakterystyczne, perforowane liście. Jednakże, aby zachować ich zdrowie i ładny wygląd, należy przestrzegać odpowiednich zasad pielęgnacji. Do wyboru mamy wiele odmian monster, z tego najpopularniejsze to m.in.: MonsteraDeliciosa, MonsteraMinima czy też Monstera Monkey Mask.

Monstera Deliciosa Variegata, czyli Monstera Half Moon

Reklama

MonsteraHalfMoon, znana również jako MonsteraVariegata, to odmiana popularnej rośliny monstera (Monstera deliciosa) o charakterystycznych, perforowanych liściach z białymi lub kremowymi plamami. Ta unikatowa odmiana jest ceniona przez miłośników roślin za swoją dekoracyjność i niezwykły wygląd. Liście MonsteryHalfMoon są często wykorzystywane do ozdabiania wnętrz, dodając im tropikalny urok i elegancję. Uprawa MonsteryHalfMoon wymaga podobnych warunków do tradycyjnej monstery.

Reklama

Reklama

Ze względu na swoją rzadkość i wyjątkowość, jest to roślina kolekcjonerska, która jest trudno dostępna i z tego też powodu stosunkowo droga. Choć różni się od innych monster wyłącznie białymi obszarami pojawiającymi się na liściach i wymagania jej uprawy są zbliżone do "tradycyjnych" odmian monster, to jednak trzeba zwrócić uwagę na ważną kwestię. Otóż pojawiające się na liściach wybarwienia są to ubytki w chlorofilu. Barwnik ten bierze udział w procesie fotosyntezy roślin, podczas którego przechwytuje energię z promieni świetlnych. Z tego powodu MonsteraVariegata jest nieco bardziej wymagająca, jeżeli chodzi o światło.

Ilość obszarów, które są objęte brakiem chlorofilu, jest zależna nie tylko od genów tej odmiany, ale także ilości światła, która do niej dociera. Jeżeli światła będzie za mało, wówczas roślina ta w znacznym stopniu zzielenieje. Wówczas możemy mieć problem, aby ponownie uzyskać monsterę z białymi charakterystycznymi wybarwieniami.

Monstera. Jak ją pielęgnować?

Podstawową kwestią przy pielęgnacji monster jest prawidłowe podlewanie. Rośliny te lubią dobrze przepuszczalne podłoże, dlatego ważne jest, aby nie przelać ich wodą. Zaleca się regularne podlewanie, sprawdzając wilgotność ziemi poprzez wbicie drewnianego patyczka do doniczki - jeśli jest on suchy lub lekko wilgotny, wówczas pora na podlewanie. Należy unikać przesuszenia podłoża, co może prowadzić do żółknięcia i brązowienia liści. Jednakże, nadmierne podlewanie również jest niekorzystne, prowadząc do gnicia korzeni i pojawienia się grzybów.

Warto zwrócić uwagę na dostęp do odpowiedniej ilości światła. Monstera lubi światło, ale należy unikać bezpośredniego działania silnego słońca. Może to bowiem prowadzić do uszkodzenia jej liści. Zapewnienie roślinie odpowiedniego stanowiska, z optymalnym oświetleniem, pozwoli na jej zdrowy rozwój.

Dodatkowo należy pamiętać o odpowiednim nawożeniu. Nadmiar lub niedobór składników odżywczych może prowadzić do pojawienia się żółtych liści. Zaleca się umiarkowane nawożenie, szczególnie zimą, kiedy roślina rośnie wolniej. Nadmiar nawozu może również prowadzić do żółknięcia dolnych liści, co może być sygnałem nadmiaru składników odżywczych.

Podsumowując, pielęgnacja monster wymaga regularnego podlewania, odpowiedniego oświetlenia, umiarkowanego nawożenia oraz unikania przelania. Zachowanie tych zasad pozwoli na utrzymanie zdrowej i estetycznej rośliny doniczkowej.