Monstera. Podstawowe wiadomości

Monstera(Monstera Adans.) to rodzaj wieloletnich, wiecznie zielonych roślin (także pnączy), wywodzących się z rodziny obrazkowatych. Rodzaj ten obejmuje ponad 30 gatunków, które pochodzą z Ameryki Środkowej i Południowej, począwszy od Meksyku aż do Brazylii i Boliwii. Monstera jest hemiepifitem – tzn. rośliną, która łączy w sobie cechy epifitów (czyli roślin – pnączy – rosnących na innych roślinach traktując je jak swoje podpory) oraz tradycyjnych roślin naziemnych.

Monstera to jedna z najpopularniejszych roślin domowych, która uprawiana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Atrakcją są jej duże, perforowane w charakterystyczny sposób liście. Perforowane są wyłącznie liście dojrzałe - mają one liczne dziury. Występowanie tych otworów świadczy o tym, że roślina jest zdrowa zaś warunki uprawy w pełni jej odpowiadają.

Jeśli chcemy mieć w domu monsterę, to warto wiedzieć, w jakich warunkach występuje ona naturalnie. Bowiem zapewnienie jej odpowiedniego stanowiska w podobnych warunkach to klucz do sukcesu w jej pielęgnacji. Gdzie monstera rośnie sama? Naturalnym środowiskiem monstery są wilgotne lasy równikowe oraz lasy mgielne - czyli tropikalne lasy górskie. Monstera dziurawa występuje również w towarzystwie palm z rodzaju sabal, które wykorzystuje jako swoją podporę. Lubi ona mieć dostęp do światła i ciepło. Jednak nie wystawiajmy jej na bezpośrednie działanie słońca, bo promienie mogą spowodować uszkodzenie liści. Lubi także dobrze przepuszczalną glebę. Nadmiar wody jej szkodzi, dlatego czasem lepiej ją przesuszyć niż przelać.

Jak podlewać monsterę? Zasady

Podlewanie. Monstera jest dość łatwa w uprawie, o ile przestrzegamy podstawowych zasad. Roślina ta lubi dobrze przepuszczalne podłoże, i choć powinna być regularnie podlewana, to nie wolno jej przelać. O czym zatem pamiętać przy podlewaniu monstery? Przede wszystkim pamiętajmy o regularności w podlewaniu. Przy czym najlepiej podlewać monsterę, gdy podłoże w głębi doniczki niemalże przeschnie. Aby to sprawdzić, możemy wbić w ziemię drewniany patyczek tuż przy ścianie doniczki i zostawić na chwilę. Po 5-10 minutach wyciągamy go i sprawdzamy jak wygląda. Jeśli jest oblepiony ziemią, świadczy to o sporej wilgotności podłoża – wówczas odkładamy podlewanie na później. Natomiast gdy po wyjęciu jest on lekko wilgotny lub suchy, to sygnał, że pora na by podlać roślinę.

Najlepiej podlewać naszą monsterę miękką wodą, przefiltrowaną czy chłodną, odstaną po przegotowaniu. Nie poleca się podlewać wodą prosto z kranu – taka woda jest zbyt twarda ze względu na obecność w niej dużej ilości jonów magnezu i wapnia oraz soli chloru. Wodę polewamy od góry, bezpośrednio na podłoże (a nie np.: na liście). Podlewamy roślinę umiarkowaną ilością wody tak, aby woda przepłynęła przez doniczkę na podstawek. Odczekujemy kilkanaście minut, dając roślinie czas na pobranie płynu. Po czym wylewamy nadmiar wody z podstawki.

Zraszanie monstery

Zraszanie. Zraszanie liści monstery raczej nie jest zalecane. Bowiem często taki zabieg prowadzi do wystąpienia chorób grzybowych i bakteryjnych roślin. Jeśli jednak się na to zdecydujemy raz na jakiś czas, to pamiętajmy, by stosować do tego miękką wodę. Jednak najlepiej jest co 3-4 tygodnie po prostu przetrzeć liście monstery z kurzu – używając do tego ściereczki i miękkiej wody z kilkoma kroplami soku z cytryny – zaś zraszanie liści wykonywać bardzo rzadko albo wcale.

Co zrobić, jeśli przesuszymy monsterę?

Przesuszenie monstery.Monstera ma małe wymagania jeśli chodzi o podlewanie. Jeśli jednak doprowadziliśmy do znacznego przesuszenia podłoża, to nie podlewajmy jej od razu bardzo dużą ilością wody. W takiej sytuacji zalecane jest podlewanie na 2 podejścia. Polega ono na tym, że za pierwszym razem podlewamy roślinę niewielką ilością wody, aby zwilżyć wierzchnią warstwę ziemi. A następnie ponownie podlewamy po 5-10 minutach. Dzięki temu woda lepiej rozkłada się po całej doniczce i nie dochodzi do przelania.