Świeże warzywa z własnej uprawy to coś, o czym marzy wiele osób. Nie musimy jednak mieć ogrodu, by sobie na to pozwolić. Wiele warzyw możemy uprawiać w… doniczce na balkonie. Papryka, koperek i sałata to tylko niektóre z nich!

Jakie warzywa można uprawiać w doniczce na balkonie?

W sklepach ogrodniczych możemy kupić duże skrzynki, pojemniki lub doniczki w różnych kształtach. Niektóre są podłużne, a inne prostokątne lub kwadratowe. Świetnie nadają się one m.in. do sadzenia czosnku, koperku, pietruszki, sałaty, szczypiorku, a także cebuli, fasoli pnącej, ogórków, a nawet papryki i pomidorów.

Jakie jeszcze warzywa można uprawiać w skrzynkach? Choć do uprawy na balkonie nie nadają się warzywa, które potrzebują dużo miejsca do prawidłowego rozwoju (są to np. dynia lub kapusta) oraz te, które mają głęboki system korzeniowy (takie jak marchew czy buraki) to świetnie sprawdzą się w uprawie na balkonie także szpinak i szparagi. W pojemnikach możemy też uprawiać zioła, takie jak bazylia, oregano czy mięta idealna do letnich koktajli.

Jak uprawiać warzywa w skrzynkach na tarasie?

Uprawa warzyw na balkonie może być niezwykle satysfakcjonująca. Warto jednak znać kilka podstawowych zasad, które pozwolą nam uzyskać świeże, zdrowe warzywa, które w każdej chwili będziemy mogli zerwać z gałązki. Co jest kluczowe przy uprawie warzyw na balkonie?

Wybór odpowiednich warzyw

Jak wspominaliśmy wcześniej nie każde warzywo będzie dobrze rosło na ograniczonej przestrzeni. Zamiast sadzić dynię lub kapustę lepiej skupić się na warzywach, które nie wymagają dużo miejsca, takich jak sałata, pomidory, papryka, cukinia, bakłażan, rzodkiewki, marchew, rukola czy zioła.

Właściwe pojemniki

Wybierz odpowiednie pojemniki lub donice o pojemności dostosowanej do wybranych warzyw. Pojemniki powinny mieć otwory odpływowe na dnie, by zapewnić odprowadzanie nadmiaru wody. Możemy także wyłożyć donice warstwą kamieni.

Odpowiednie podłoże

W sklepach ogrodniczych często dostępne są odpowiednie mieszanki gleby do warzyw. Gleba do warzyw powinna być dobrze przepuszczalna, bogata w składniki odżywcze i zapewniać wystarczający drenaż.

Duże nasłonecznienie

To niezwykle istotny aspekt. Warzywa potrzebują co najmniej 6-8 godzin światła słonecznego dziennie, więc to, co musimy zrobić na samym początku, to upewnienie się, że nasz balkon otrzymuje taką ilość naturalnego światła.

Regularne podlewanie

Gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra. Pamiętaj, że pojemniki na balkonie mogą szybciej wysychać, zwłaszcza podczas wysokich temperatur. Powinniśmy więc regularnie monitorować wilgotność gleby.

Nawożenie

Posadzenie rośliny to dopiero początek. Wiele osób zapomina o regularnym nawożeniu. To właśnie ono jest kluczowe dla zdrowego wzrostu warzyw i obfitych plonów. Pamiętaj, że nawóz musi być dostosowany do potrzeb konkretnych uprawianych warzyw.

Pielęgnacja

Niezwykle istotne jest także regularne usuwanie chwastów, uschniętych liści i pędów. Warto też być czujnym jeśli chodzi o szkodniki i choroby roślin. Jeśli jakiś szkodnik zaatakuje roślinę możemy skorzystać ze specjalnych preparatów lub środków ochrony roślin.