Storczyki - tropikalne rośliny i ich wymagania

Storczyki to dosyć wymagające kwiaty. Aby móc cieszyć się ich pięknem, należy ich pielęgnacji poświęcić trochę czasu. Kwiaty te preferują zazwyczaj wilgotne warunki i stanowiska z lekko rozproszonym światłem. Są niezwykle delikatne i wrażliwe zarówno na przelanie, jak i przesuszenie. Ponadto źle znoszą chłody i przeciągi.

Naturalnym środowiskiem dla storczyków są lasy tropikalne, gdzie osiedlają się w koronach drzew. Z tego względu ich korzenie nie znajdują się w ziemi, a jedynie w niewielkiej ilości materii organicznej ulegającej rozkładowi. W związku z tym korzenie storczyków mają niczym nieograniczony dostęp do światła i powietrza oraz pobierają składniki mineralne i wilgoć z pary wodnej.

Jeśli chcemy, aby storczyki pięknie i długo kwitły, powinniśmy zapewnić im - a w tym też ich korzeniom - warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Pomóc w tym może dobranie odpowiedniej doniczki do storczyków.

W jakich doniczkach trzymać storczyki?

Źle dobrane doniczki mogą nie zapewniać storczykom odpowiednich warunków do rozwoju. W efekcie mogą zmarnieć lub zżółknąć. Właściwie wybrane doniczki mogą pomóc rozwiązać wiele problemów z tymi kwiatami. Najlepsze będą przezroczyste, wykonane z plastiku lub ewentualnie ze szkła. Dzięki nim korzenie kwiatów mają dostęp do światła i powietrza, a to z kolei warunki wspomagające prawidłowy rozwój i kwitnienie.

Jeśli chcemy zapewnić korzeniom storczyków jeszcze lepszy dostęp do powietrza, możemy zdecydować się na doniczki, które posiadają dodatkowe uwypuklenie na dnie. Dzięki temu korzenie znajdują się nad poziomem podłoża i są chronione przed gromadzącą się w podstawce wodą. Pomocne mogą również okazać się niewielkie otwory w bocznych ściankach oraz umieszczone na spodzie nóżki, dzięki którym powietrze będzie miało możliwość dotarcia do korzeni również od spodu doniczki. Idealnie, jeśli doniczki będą miały dodatkowo w dnie duże otwory odprowadzające nadmiar wody i zapobiegające tym samym przelaniu roślin. W tym miejscu warto podkreślić, że zazwyczaj doniczki, w których sprzedawane są storczyki spełniają większość wyżej opisanych warunków.

Przezroczyste doniczki storczyków mają jeszcze jedną dużą zaletę. Umożliwiają obserwację korzeni i dzięki temu wybranie najlepszego momentu na podlanie. Pomoże to ochronić roślinę przed przelaniem czy przesuszeniem.

Podsumowując – storczyki najlepiej sadzić w przezroczystej, plastikowej doniczce, którą następnie można umieścić w ozdobnej osłonce. Ważne jednak, aby była ona również przezroczysta.

Jak dbać o korzenie storczyków? Kiedy ich wygląd powinien niepokoić?

Korzenie storczyków pełnią podwójną rolę. Z jednej strony umożliwiają pozyskiwanie substancji odżywczych. Natomiast z drugiej – razem z liśćmi biorą udział w procesach fotosyntezy.

Dbanie o korzenie storczyków polega przede wszystkim na wcześniej wspomnianym już zapewnieniu im odpowiednich warunków, które będą jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Ponadto warto usuwać suche i zdrewniałe korzenie rośliny.

Storczyków lepiej nie przesadzać do ciemnych plastikowych czy kamiennych doniczek. W takich warunkach ich korzenie nie będą miały dostępu do światła, a my nie będziemy mogli kontrolować ich wyglądu. Z tego powodu trudniej może być nam ocenić, kiedy podlać kwiaty. Dodatkowo wiele tego rodzaju doniczek jest malowanych, a środki zawarte w farbach mogą okazać się szkodliwe dla tak delikatnych kwiatów, jakimi są storczyki.

Zdrowe korzenie storczyka są elastyczne i lekkie, a ich kolor intensywnie zielony. Taki wygląd jest jak najbardziej prawidłowy i oznacza, że roślina nie wymaga podlewania. Kiedy jednak wygląd korzeni storczyka powinien niepokoić? Ma to miejsce w dwóch przypadkach. Po pierwsze - kiedy korzenie zmieniają swoją barwę na szarą lub bladozieloną i połyskującą. Jest to znak, że roślina potrzebuje wody. Po drugie - jeśli korzenie są zbrązowiałe, wiotkie i śliskie oznacza to, że kwiat został przelany.