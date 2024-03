Piwonia (peonia) – piękny krzew ogrodowy

Piwonia(Paeonia L.) to jeden rodzaj należący do rodziny piwoniowatych, który obejmuje ponad 30 gatunków roślin. Piwonie pochodzą z obszarów Europy Azji o klimacie umiarkowanym. Najwięcej gatunków piwonii - inaczej peonii - znajdziemy w Chinach. Tam rośnie ich aż 15 gatunków. Elementem flory Europy wschodniej oraz południowej jest 7 gatunków piwonii. Natomiast z zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej pochodzą 2 gatunki.

Piwonie rosną naturalnie na stanowiskach słonecznych, często skalistych. Można je spotkać na słonecznych zboczach wśród muraw czy też w zbiorowiskach różnych wysokich roślin wieloletnich (bylin). Ponadto krzewiaste gatunki piwonii rosną np.: w widnych, świetlistych lasach w Himalajach, które porastają przy tym skały wapienne.

Kwiaty piwonii

Kwiaty piwonii są bardzo okazałe. Mają nawet do 15 cm średnicy – w przypadku piwonii krzewiastej. Natomiast piwonia drzewiasta oraz różne odmiany mogą mieć kwiaty o średnicy przekraczającej 30 cm. Kwiaty zazwyczaj są pachnące, mają barwę białą, różową, purpurową. Czasem zdarzają się również kwiaty w kolorze żółtym. Większość gatunków piwonii to rośliny wieloletnie, czyli byliny. Jednak część z nich to niewysokie półkrzewy i krzewy. Wiele gatunków, odmian oraz mieszańców piwonii jest uprawiana jako rośliny ozdobne czy też lecznicze.

Dobrze sprawdzającym się w naszym klimacie gatunkiem peonii jest piwonia drzewiasta, która ma pędy bardziej odporne na mróz. Ten gatunek łatwo się przyjmuje oraz szybciej kwitnie – pierwsze pąki ma jeszcze w okresie wiosennych przymrozków. Można z nich uzyskać nawet 2-metrowe drzewko.

Czym nawozić piwonie?

Piwonie lubią żyzne, zasobne gleby. Dlatego też lubią nawożenie organiczne. Pierwsze możemy przeprowadzić już na początku wiosny. Stosujemy wówczas nawozy organiczne takie jak obornik. To ulubiony nawóz piwonii.

Możemy zastosować także nawóz bogaty w fosfor, czyli nawóz na kwitnienie. Ponadtododatkowo po okresie kwitnienia warto zastosować nawóz uniwersalny. Ten ostatni wzmocni liście i całą roślinę.

Nawożenie piwonii. Uważaj, by nie uszkodzić korzeni

Zalecane jest również zastosowanie nawozu organicznego w postaci obornika późną jesienią, gdy już roślina będzie w stanie zimowego spoczynku. Możemy tutaj zastosować obornik płynny lub granulowany. Przy czym pamiętajmy, by stosować go nie tuż przy koronie rośliny, tylko około 25-30 cm od jej środka. Chodzi o to, aby nie przypalić korzeni piwonii, bowiem peonia ma wrażliwy system korzeniowy.

Planując nawożenie tych roślin pamiętajmy, że obornik to najlepszy nawóz dla peonii. A za zastosowanie go w odpowiednich dawkach, peonia na pewno nam się odwdzięczy pięknym wyglądem.