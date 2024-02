Paprotka: kwiat, który wraca do łask

Paprotka jeszcze do niedawna była kwiatem, który kojarzył się większości z nas z okresem PRL-u. Wówczas gościła w większości domów i była popularną dekoracją telewizora. Przez ostatnie lata kwiat ten jednak nie cieszył się już taką popularnością, by znów powoli coraz częściej pojawiać się w naszych mieszkaniach. Ponownie doceniamy jego piękno - rozłożyste, gęste i intensywnie zielone liście. Ponadto decydujemy się na uprawę paprotki ze względu na jej właściwości. Cenimy ją za oczyszczanie i nawilżanie naszych pomieszczeń.

Paprotka preferuje stanowisko dosyć jasne – najlepiej z rozproszonym światłem. Źle znosi bezpośrednie nasłonecznienie, a więc umieszczanie jej na parapecie nie będzie najlepszym pomysłem. Podobnie jak ustawianie jej w pobliżu źródła ciepła. Najlepsza gleba dla niej to ta lekko wilgotna i lekko kwaśna z dużą zawartością próchnicy oraz przepuszczalna. Paprotkę należy regularnie podlewać i jednocześnie dbać o to, aby jej nie przelać. Dodatkowo warto zraszać jej liście.

Czym nawozić paprotkę po zimie?

Paprotka po zimie wymaga odrobiny troski z naszej strony. Ta pora roku to szczególnie trudny czas dla naszych roślin doniczkowych. Brakuje im światła słonecznego i dokucza im suche powietrze w naszych mieszkaniach. Jeszcze przed nadejściem wiosny warto więc zadbać o nasze kwiaty i pomóc im w regeneracji przed nowym sezonem.

Wygląd paprotki po zimie może pozostawiać wiele do życzenia. Kwiat może więdnąć i gubić liście. Z pewnością już w marcu przyda mu się więc odpowiednie nawożenie, które go wzmocni i przygotuje do wiosennej wegetacji. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego nawozu paprotka będzie znów gęsta, a jej liście zyskają intensywny zielony kolor.

Jeśli chcemy wzmocnić paprotkę po zimie, powinniśmy zadbać o jej odpowiednie nawożenie. W tym celu przyda się niezawodna odżywka do paprotki, którą z łatwością przygotujemy samodzielnie w domu. Istnieje na nią kilka sposobów, a potrzebne składniki znajdziemy pod ręką.

Niezawodna odżywka do paprotki. Napar z herbaty

Do przygotowania pierwszej odżywki potrzebne będzie nam jedynie coś, co zazwyczaj pijemy nawet kilka razy dziennie. Mowa o herbacie. Domową odżywkę do paprotki bez problemu przygotujemy z herbaty. Najlepsza będzie do tego zwykła, czarna herbata liściasta – bez dodatków i aromatów.

Należy przygotować słaby napar, odcedzić go i wystudzić. Następnie wystarczy podlać nim paprotkę. Zabieg taki przeprowadzać można 1 raz w tygodniu. Jeżeli jednak planujemy jego stosowanie przez dłuższy czas, wówczas najlepiej robić to raz na 2 tygodnie. Aby dodatkowo wzmocnić paprotkę można na wierzch ziemi w jej doniczce położyć wilgotne i przestudzone fusy od herbaty. Taki nawóz spulchni glebę i pochłonie wilgoć. Napar z czarnej herbaty możemy też zastąpić tym z rumianku, szałwii czy pokrzywy.

Niezawodna odżywka do paprotki: z czego jeszcze przygotować?

Paprotkę podlewać można też odżywką z mlekiem. Aby ją przygotować, wystarczy 500 ml wody zmieszać z 60 ml mleka. Tego typu miksturą można podlewać paprotkę 1 raz w miesiącu. Ma ona działanie antygrzybiczne i bakteriobójcze.

Niezawodna odżywka do paprotki może również zostać przez nas przygotowana z popularnego składnika śniadaniowego. Mowa o płatkach owsianych, które są bogate w wiele składników mineralnych. Wystarczy 3 łyżki płatków owsianych zalać 1 litrem wody, dokładnie wymieszać i odstawić na ok. 2 godziny. Następnie tak przygotowaną odżywkę wystarczy jeszcze tylko przecedzić, a następnie podlać nią paprotkę. Młode rośliny najlepiej podlewać raz na 2 tygodnie, używając do tego 5 ml odżywki. Dawki można z czasem zwiększać. Starsze okazy wystarczy podlewać 1 raz w miesiącu, a ilość nawozu dostosować do ich wielkości.

Do nawożenia paprotki wykorzystać można też pestki egzotycznego owocu, jakim niewątpliwie jest granat. Wystarczy zalać je 1 litrem przegotowanej i ostudzonej wody, odstawić na ok. 3 godziny i przecedzić. Ta niezawodna odżywka do paprotki może być używana do podlewania raz na ok. 3 tygodnie. Dzięki niej roślina wypuści nowe pędy i zyska bardziej intensywny kolor.