Borówka amerykańska – znana roślina o popularnych, bardzo smacznych owocach

Borówka amerykańska cieszy się dużą popularnością w Polsce. A wszystko za sprawą jej smacznych owoców przypominających owoce jagody leśnej, jednak znacznie większych. Ciemnoniebieskie owoce borówki są bogate w witaminy i antyoksydanty. Borówka amerykańska jest krzewem, który dorasta do nawet 2,5 m wysokości.

Dużym plusem borówkiamerykańskiej jest fakt, że nie tylko rośnie ona dobrze w naszym umiarkowanym klimacie, ale także zależnie od jej odmiany, owoce dojrzewają od lipca do września. Zatem możemy cieszyć się ich smakiem przez dość długi czas. Ponadto krzewy borówki możemy z powodzeniem uprawiać także w przydomowym ogródku.

Borówka amerykańska to roślina wieloletnia, która przy odpowiedniej pielęgnacji będzie wydawać obfite plony nawet przez kilkadziesiąt lat. Do zabiegów pielęgnacyjnych zalicza się m.in.: odpowiednie nawożenie czy przycinanie. Jest jednak jeszcze inna istotna kwestia. Otóż jeżeli sadzimy borówkę w otoczeniu innych roślin, to warto zwrócić uwagę na to, jakie rośliny będą rosnąć w jej pobliżu.

Jakie rośliny możemy sadzić obok borówki?

Jak podaje portal PoradnikOgrodniczy.pl, sadząc borówkę z innymi roślinami, warto pamiętać, że wymaga ona słonecznego stanowiska oraz wilgotnej, żyznej gleby. Ziemia powinna mieć odczyn pH kwasowy wynoszący między 3,8 a 4,8. Ponieważ system korzeniowy borówki jest dość płytki, ważne jest, aby sąsiadujące rośliny nie zabierały jej składników odżywczych i wody. Dlatego też najlepszymi towarzyszami borówkiamerykańskiej są rośliny, których korzenie sięgają głęboko, a do tego również preferują glebę kwaśną oraz wymagają umiarkowanego lub obfitego podlewania.

Jeżeli chodzi o warzywa, to możemy w sąsiedztwie borówki sadzić np.: szczaw lub też rzodkiewkę. Obok krzewów, borówki możemy posadzić także: pietruszkę bazylię, ogórecznik, żywokost lekarski, koper, krwawnik czy też tymianek. Jeżeli chodzi o kwiaty, to sprzyjającymi sąsiadami borówki będą takie kwiaty, jak na przykład konwalia majowa, łubin, żeniszek meksykański, narcyz, tulipany czy pierwiosnki.

Przy borówce dobrze sprawdzą się również wrzosy, bergenia sercowata, brusznica czy żurawina wielkoowocowa. Jeżeli chodzi o krzewy to zaleca się posadzenie: hortensji ogrodowej, rododendronu, bzu (lilaka pospolitego) czy kaliny koralowej.

Przy borówce mogą rosnąć również niewysokie iglaki np.: w formie płożących się krzewów lub też małych drzew - miniaturowe świerki, sosny, jałowce czy cisy. Sprawdzą się również drzewa liściaste takie jak np.: magnolia czy brzoza.

Jakich roślin nie powinniśmy sadzić przy borówce amerykańskiej?

Otóż na pewno należy zaliczyć tutaj wszelkie rośliny, które będą ograniczały jej dostęp do słońca ani zabierały składniki mineralne z obszaru, na którym znajdują się korzenie borówki. Nie sprawdzą się również rośliny, które preferują gleby o odczynie zasadowym i nie tolerują dość dużej wilgotności podłoża. Odradza się sadzenie borówki przy orzechu czy jabłoni.