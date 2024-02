Mech na trawniku

Mech to bardzo prosta w budowie roślina, która – gdy napotkamy ją w lesie – przypomina miękki dywan. Składa się łodyżki, drobniutkich listków i chwytników, dzięki którym może utrzymać się w podłożu. Listki mchu mogą gromadzić duże ilości wody i dawać chronienie licznym owadom i innym drobnym zwierzętom. Niestety, gdy mech rośnie w ogrodzie na trawniku – zazwyczaj nie jest mile widziany.

To roślina niezwykle ekspansywna, która szybko się rozprzestrzenia. W ogrodzie może rozwijać się na niedożywionej trawie, krótko przyciętej bądź na kiepsko drenowanej glebie. Rozprzestrzeniający się mech może mieć negatywny wpływ na rozwój trawy i innych roślin wnikając głęboko w ziemię, osłabiając ich pędy i ograniczając dostęp do cennych substancji odżywczych. Jak szybko pozbyć się mchu z trawnika? Oto kilka wskazówek, jak zrobić to skutecznie i bezpiecznie.

Jak pozbyć się mchu z trawnika?

Jedną z najprostszych metod na pozbycie się mchu z trawnika jest ekologiczna i naturalna metoda mechaniczna. Stosując ją nie musimy używać sztucznych preparatów ani środków chemicznych. Po prostu należy usunąć mech wraz z częścią podziemną za pomocą specjalnych narzędzi o ostrych, podgiętych zębach.

Można też zastosować specjalistyczne preparaty wysokiej jakości. Wówczas należy dokładnie spryskać nimi powierzchnię, na której pojawił się mech w ogrodzie, a następnie odczekać około 7 dni, by środek dokładnie wniknął i spowodował rozpad oraz obumarcie komórek.

Może się okazać, że jednorazowy oprysk na mech jest niewystarczający. Wówczas pomocne może okazać się zastosowanie (systematyczne, np. co kilka tygodni) specjalnych herbicydów z siarczanem żelaza. By pozbyć się mchu z trawnika za pomocą preparatu z siarczanem żelaza należy wykonać oprysk wodny z roztworu tej substancji. Alternatywnie, możemy również w tym celu posypać trawnik sproszkowaną formą preparatu, a następnie polać go wodą.

Wapnowanie trawnika

Jak szybko pozbyć się mchu z trawnika? Inną skuteczną metoda na pozbycie się mchu z trawnika jest wapnowanie, czyli zmniejszenie kwasowości gleby. W tym celu należy zastosować np. nawóz z dolomitem, który odkwasi glebę. Wystarczy rozsypać go na powierzchni i podlać niewielkim strumieniem wody.

Wapnowanie dobrze wykonać już teraz, przed wzrostem trawy. Zalecany termin to od końca lutego do końca marca.