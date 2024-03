Zasłony to nie tylko ozdoba okien, ale także… pułapka na kurz, alergeny i niechciane zabrudzenia. Regularne pranie zasłon pozwala utrzymać czystość i świeżość w domu, co przekłada się na lepsze samopoczucie. Oto powody, dla których pranie zasłon powinno być stałym punktem naszych porządków i wskazówki, jak właściwie to robić.