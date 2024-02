Kleszcze: niewielkie pajęczaki – duże niebezpieczeństwo

Kleszcze, które jeszcze do niedawna były aktywne jedynie wiosną i latem, obecnie pojawiają się nawet w środku zimy. Wzrostowi populacji tych niebezpiecznych pajęczaków sprzyja ocieplenie klimatu – coraz wyższa wilgotność powietrza i ciepłe zimy. Rozszerzył się również obszar ich występowania. Obecnie spotkać można je nie tylko w lasach, ale nawet w miejskich parkach i przydomowych ogródkach.

Kleszcze żywią się krwią zwierząt i ludzi. Ich ślina zawiera środek znieczulający, który sprawia, że ich ukąszenia nie są bolesne. Dzięki temu ofiara może przez dłuższy czas może nie zauważyć ich obecności na swoim ciele. Kleszcze mogą przenosić wiele niebezpiecznych chorób, w tym przede wszystkim boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Choroby te mogą mieć niebezpieczny przebieg i stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia.

W związku z tym po każdym spacerze, w czasie którego byliśmy narażeni na spotkanie z kleszczami, powinniśmy dokładnie obejrzeć całe swoje ciało oraz ubrania. Jeżeli zauważymy, że ten niewielki pajęczak wbił się w naszą skórę, musimy jak najszybciej go usunąć. Im szybciej to zrobimy, tym mniejsze jest ryzyko zarażenia się groźnymi chorobami. Należy zrobić to jednym zdecydowanym ruchem.

Rośliny odstraszające kleszcze. LISTA

Kleszcze, które coraz częściej pojawiają się w okolicach naszych ogródków i domów, możemy odstraszyć i zniechęcić do życia w naszym sąsiedztwie. Wystarczy, że posadzimy na naszej działce, tarasie czy balkonie rośliny odstraszające kleszcze. Roślin tych jest na szczęście całkiem sporo – mamy więc dosyć duży wybór i możemy zdecydować się na te, które nam się szczególnie podobają lub które uznamy za przydatne. Rośliny te wydzielają zapachy, za którymi zdecydowanie nie przepadają te groźne pajęczaki.

Do roślin, które wyjątkowo odstraszają kleszcze, zalicza się przede wszystkim te o silnym i aromatycznym zapachu. Rośliny odstraszające kleszcze to:

chrzan pospolity,

cebula,

czosnek niedźwiedzi,

mięta,

oregano,

tymianek,

rozmaryn,

tatarak,

wrotycz pospolity,

bylica piołun,

złocień dalmatyński,

mirt czerwony,

kocimiętka,

lawenda,

pelargonia,

aksamitka.

Nie tylko rośliny odstraszające kleszcze, czyli inne sposoby walki z groźnymi pajęczakami

Oprócz posadzenia w ogrodzie konkretnych roślin możemy również spryskać je samodzielnie przygotowanymi opryskami. Do ich przygotowania możemy wykorzystać np. czeremchę. Wystarczy, że rozdrobnimy jej gałązki, wrzucimy do garnka z zimną wodą i będziemy gotować przez ok. pół godziny. Następnie tak przygotowany wywar musimy ostudzić i przelać do pojemnika ze spryskiwaczem. Podobny oprysk możemy przygotować z cebuli czy clematisa.

Warto jeszcze podkreślić, że podobnie jak istnieją rośliny odstraszające kleszcze, są również takie, które je przyciągają. Tych drugich zdecydowanie lepiej unikać w naszym ogrodzie. Do roślin przyciągających kleszcze należą przede wszystkim: paprocie, leszczyna, czarny bez, jeżyny, bluszcz, konwalia, berberys japoński, mszaki, wysokie trawy.

Poza sadzeniem w ogrodzie konkretnych roślin oraz unikaniem innych, warto dbać o porządek. Regularne usuwanie liści i gałęzi ze ścieżek, koszenie trawy, usuwanie chwastów i poszerzanie ścieżek sprawi, że ograniczymy miejsca, w których mogą zadomowić się kleszcze oraz unikniemy w wielu wypadkach konieczności bezpośredniego kontaktu naszego ciała z roślinami, na których mogą ewentualnie przebywać te niebezpieczne pajęczaki.