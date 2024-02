Lawenda. Piękna roślina o wszechstronnym wykorzystaniu

Lawenda w naturalnych warunkach występuje przede wszystkim w rejonie basenu Morza Śródziemnego. Roślina ta ma piękne fioletowe kwiaty i wydziela aromatyczny zapach. Wykorzystywana jest jednak nie tylko w celach dekoracyjnych, ale również leczniczych, kosmetycznych, a nawet kulinarnych. Świetnie sprawdza się również jako ochrona przed molami ubraniowymi.

Lawenda może stanowić piękną ozdobę ogrodu, tarasu i balkonu. Aby jednak tak się stało, należy właściwie o nią zadbać. Preferuje miejsca nasłonecznione i ciepłe. Najlepiej rośnie na glebach przepuszczalnych o dużej zawartości wapnia. Należy również dbać o utrzymanie stałej – ale nie za wysokiej – wilgotności podłoża. Najlepiej jest zapewnić jego odpowiedni drenaż.

Wiosenne cięcie lawendy: Dlaczego jest konieczne?

Lawenda jest rośliną, która potrzebuje po zimie odświeżenia. Nieprzycinana lawenda bardzo szybko zdecydowanie ograniczy swoje kwitnienie, rozrośnie się na boki i stanie się zdecydowanie mniej atrakcyjna. Warto więc poświęcić chwilę, aby przeprowadzić wiosenne cięcie lawendy. Po nim roślina odwdzięczy się swoim wyglądem w czasie kwitnienia w najbliższym sezonie. Cięcie można przeprowadzić kilka razy w roku, ale najważniejsze jest to wiosenne.

Pomaga ono roślinie zregenerować się po zimie i przygotowuje ją na nadchodzący sezon. Dzięki niemu usuwa się uszkodzone, chore i martwe pędy pozostałe po zimie. Roślina pobudzana jest do wzrostu i wypuszczania nowych, zdrowych pędów. Ponadto odpowiednie cięcie pozwala utrzymać jej odpowiedni kształt i zapobiega jej rozkrzewianiu się. Jednak z pewnością największą zaletą, którą daje wiosenne cięcie lawendy, jest późniejsza większa liczba kwiatów i piękniejsze kwitnienie. Dzięki przycinaniu roślina jest też stymulowana do większej produkcji olejków eterycznych, a co za tym idzie jest jeszcze bardziej aromatyczna. Wiosenne cięcie lawendy minimalizuje także ryzyko zaatakowania jej przez szkodniki i choroby.

Kiedy i jak przeprowadzić wiosenne cięcie lawendy?

Wiosenne cięcie lawendy niesie ze sobą wiele korzyści. Zawsze jednak musi zostać przeprowadzone w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.

Najlepiej przycinać lawendę wczesną wiosną – w marcu lub kwietniu. Wówczas z jednej strony mija już ryzyko przymrozków i świeżo przycięte pędy nie są narażone na przemarznięcie, a z drugiej – roślina jeszcze nie zaczęła intensywnie wypuszczać nowych pędów. Na wykonanie zabiegu najlepiej wybrać słoneczny i suchy dzień. Dzięki temu świeżo przycięte pędy nie będą narażone na rozwój infekcji.

Lawendę można ciąć także latem – w okresie kwitnienia. Wówczas jednak przycina się tylko przekwitające kwiatostany i dzięki temu pobudza się roślinę do ponownego kwitnienia. Ważne, aby nie przycinać lawendy zbyt późno we wrześniu. Z tego powodu jej świeżo przycięte pędy mogą być narażone na przemarznięcie w czasie pierwszych jesiennych przymrozków.

Wiosenne cięcie lawendy należy przeprowadzić na ok. 1/3 długości pędów. Większe cięcie może zahamować jej wzrost. Przycinanie należy wykonywać równomiernie na całej roślinie, aby zachować jej naturalny kształt. Podczas cięcia lawendy wiosną trzeba uważać, aby nie przyciąć zawiązujących się w tym czasie pąków kwiatowych.

Do tego zabiegu zawsze konieczny jest ostry i jednocześnie czysty sekator. Narzędzie takie pozwoli na sprawne cięcie bez niepotrzebnych uszkodzeń i zapobiegnie ewentualnemu przenoszeniu chorób.

Lawenda. Co jeszcze zrobić po zimie?

Wiosenne cięcie lawendy nie jest jedyną czynnością pielęgnacyjną, którą powinniśmy wykonać po zimie. Warto zadbać również o odpowiednie nawożenie, które najlepiej wykonać po przycięciu. Wskazane są do niego nawozy bogate w fosfor i potas, które wspierają kwitnienie. Drugie nawożenie można przeprowadzić na początku lata.

Na wiosnę dobrze będzie przeprowadzić także ściółkowanie. Pomoże ono utrzymać odpowiednią wilgotność podłoża, a w czasie upałów ochroni korzenie rośliny przed bardzo wysokimi temperaturami.