Lobelia. Dekoracyjna roślina ogrodowa

Lobelia to bardzo dekoracyjna roślina z rodziny dzwonkowatych. Obejmuje ona ponad 400 gatunków roślin rosnących w klimacie tropikalnym i umiarkowanym w południowej i wschodniej części Ameryki Północnej, w Ameryce Południowej oraz Afryce. Pojedyncze gatunki lobelia naturalnie rosną także w Europie oraz w Australii.

W Polsce występuje tylko jeden dziko rosnący przedstawiciel rodzaju lobelia - jest to lobeliajeziorna. Gatunek ten zasiedla miejsca takie jak: zarośla, łąki, jeziora, lasy ze sporą ilością słońca, skaliste wybrzeża czy też tereny górskie znajdujące się powyżej górnej granicy lasu. Roślina ta preferuje środowiska o średniej i sporej wilgotności. Lubi rosnąć na stanowiskach zacienionych.

Wiele gatunków lobelii uprawianych jest jako rośliny ozdobne. W ogrodach popularne są zwłaszcza takie gatunki jak:

lobelia szkarłatna (L. cardinalis),

lobelia przylądkowa (L. erinus),

lobelia okazała L. × speciosa.

Lobelia ma piękne kwiaty, które zazwyczaj mają kolor niebieski lub ciemnoniebieski, fioletowy, biały, karminowy czy też różowy. Spotkać możemy także odmiany dwukolorowe, takie jak np.: odmiana Hot Tiger czy Blue Splash. Podłoże do lobelii powinno być żyzne, próchnicze, dobrze przepuszczalne i lekko wilgotne. Dobrze, aby miało odczyn lekko kwaśny czyli pH wynoszące około 5,5-6.

Kiedy wysiewamy i kiedy sadzimy lobelię?

Nasiona lobelii wysiewamy do skrzynek (w lutym lub w marcu) lub też do inspektu ogrodowego znajdującego się na świeżym powietrzu (wówczas wysiewamy nasiona pod koniec kwietnia). Przed wysianiem ważne jest, aby wykonać drenaż ziemi oraz ją podlać. Nasiona wysiewamy bezpośrednio na powierzchnię gleby. Nie przysypujemy ich ziemią.

Pikowanie lobelii

Kiełkujące nasiona należy regularnie podlewać. Optymalna temperatura do kiełkowania nasion lobelii wynosi między 18 a 20 stopni Celsjusza. Po około 2 tygodniach od wysiania zauważymy pojawienie się pierwszych listków. Wówczas to należy wykonać pikowanie, czyli rozdzielić razem rosnące siewki lobelii.

Przesadzamy je do większych, oddzielnych pojemników tak, aby odległość między poszczególnymi małymi sadzonkami wynosiła około 2 cm. Gdy już mamy przygotowane sadzonki to na przełomie maja i czerwca wysadzamy je do gruntu (ewentualnie do doniczki). W tym przypadku zachowujemy odstęp około 10-15 cm.