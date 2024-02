Bukszpan – krótka charakterystyka

Bukszpan to rodzaj wiecznie zielonego krzewu. Często uprawiany jest jako roślina ozdobna i stosowany jako żywopłot. Z łatwością można go przycinać i dzięki temu formować z niego dowolne – często bardzo fantazyjne – kształty i tworzyć rzeźby roślinne. Z powodzeniem sprawdzi się zarówno w ogrodzie jak i na balkonie czy tarasie. Najpopularniejszy w uprawie jest bukszpan zwyczajny.

Bukszpan jest rośliną, która bardzo łatwo się ukorzenia. Preferuje miejsca nasłonecznione i półcień, ale może rosnąć także w cieniu. Najbardziej odpowiada mu umiarkowanie wilgotna, przepuszczalna gleba o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie. Zbyt wilgotne podłoże może przyczynić się do gnicia korzeni rośliny, a następnie do jej żółknięcia i obumierania. W związku z tym przy podlewaniu bukszpanu należy zachować umiar. Niemniej ważna jest regularność, szczególnie jeśli jego stanowisko jest wyjątkowo mocno nasłonecznione. Warto nawozić go w okresie od kwietnia do lipca.

Roślina ta jest dosyć wrażliwa na silne wiatry. Z tego powodu najlepiej sadzić ją w miejscach przynajmniej częściowo osłoniętych przed silnymi podmuchami.

Przycinanie bukszpanu: kiedy wykonać?

Jeśli zapewnimy bukszpanowi odpowiednie warunki do wzrostu, a ponadto będziemy go właściwie przycinać, z pewnością odwdzięczy się na nam pięknym wyglądem i stanie się wyjątkową ozdobą naszego ogrodu. Przycinanie bukszpanu pozytywnie wpływa na jego gęstość i wzrost. Jest rośliną, która dobrze toleruje zabiegi przycinania i szybko się po nich regeneruje. Ma też dosyć miękkie pędy, których przycinanie nie powinno sprawić większych trudności nawet początkującemu ogrodnikowi.

Bukszpan, aby miał optymalne warunki do wzrostu, powinien być przycinany od jednego do trzech razy w roku. Pierwsze przycięcie krzewu zależy od pory roku, w której został posadzony. W przypadku zasadzenia go wiosną, jego pędy powinny zostać skrócone niedługo po ukorzenieniu się. Pędy należy skrócić o 1/3 długości. Jeśli natomiast bukszpan został posadzony jesienią, to jego pierwsze cięcie powinno odbyć się dopiero wczesną wiosną. W tym wypadku pędy muszą być przycięte o 1/2długości.

Warto jednak pamiętać o tym, aby ostatnie przycinanie bukszpanu przed zimą przeprowadzić nie później niż na przełomie sierpnia i września. Późniejsze wykonanie tej czynności może narazić świeżo przycięte pędy, które są bardziej wrażliwe na niską temperaturę, na przemarznięcie w czasie pierwszych jesiennych przymrozków.

Przycinanie bukszpanu: jak to robić?

Należy pamiętać również o tym, że przy cięciu bukszpanu istotny jest nie tylko czas, ale również rodzaj użytego narzędzia. Przycinanie bukszpanu najlepiej robić za pomocą odpowiednio ostrych narzędzi. Tępe nożyce mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Mogą przede wszystkim przyczynić się do zmiażdżenia pędów oraz uszkodzenia liści, co w konsekwencji może prowadzić do chorób grzybowych.

Pojedyncze krzewy najlepiej w pierwszej kolejności przyciąć małym, ręcznym sekatorem. W przypadku żywopłotów i dużych krzewów można od razu ciąć większymi nożycami ręcznymi lub elektrycznymi.