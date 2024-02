Jakie drzewa owocowe przycinać w lutym?

Na zimowym przycinaniu najbardziej zyskują drzewa owocowe. W lutym najlepiej przycinać: porzeczki, agrest, aronię, borówkę amerykańską, jabłonie, grusze, wiśnie i śliwy. Jest to także dobra pora na przycięcie jeżyny bezkolcowej i malin jesiennych. Pod koniec lutego można także podciąć winorośl.

Jakie drzewa i krzewy ozdobne przycinać w lutym?

W lutym najlepiej przycinać drzewa ozdobne, które kwitną latem i jesieniom na pędach tegorocznych. Wśród nich znajdują się między innymi: pięciornik, budleja Dawida, krzewuszki, dziurawce ozdobne i krzewiaste, hortensja bukietowa, pęcherznica, żywopłot z tui oraz tawuły kwitnące latem. Dzięki temu zabiegowi drzewa wypuszczą nowe i silne pędy, które pięknie zakwitną wiosną. Ponadto, przycinanie drzew ozdobnych w zimie pomaga w utrzymaniu ich kształtu i zachęca do bujniejszego wzrostu.

Jakie drzewa iglaste przycinać w lutym?

Drzewa iglaste, takie jak jodły, świerki czy sosny, zazwyczaj nie wymagają zimowego przycinania w takim stopniu jak drzewa liściaste. Jednakże, jeśli potrzebują one kształtowania lub usunięcia uszkodzonych gałęzi, koniec zimy jest dobrym momentem na takie działania. Przycinanie drzew iglastych w lutym pomaga uniknąć uszkodzeń, które mogą wystąpić, gdy drzewo intensywnie rośnie w cieplejszych miesiącach.

Przycinanie roślin a pogoda

Trzeba pamiętać, by przycinanie roślin wykonywać podczas suchego i słonecznego dnia. Jeśli zrobimy je, kiedy temperatura będzie na minusie, tkanki zostaną narażone na przemarznięcie i osłabi to całą roślinę. Najlepiej cięcie wykonywać przy temperaturze około 5 °C, a zwykle taka występuje od połowy lutego.

Jak najlepiej przycinać rośliny?

Przygotowując narzędzia do przycinania drzew, upewnij się, że się czyste i ostre. Pozwoli to zminimalizować ryzyko infekcji. Zawsze przycinaj tuż powyżej pąka skierowanego na zewnątrz, aby zachęcić do wzrostu w pożądanym kierunku. Natomiast po przycięciu większych gałęzi warto zastosować środek ochronny na cięcia, aby zapobiec infekcjom.

Podczas przycinania zwróć uwagę na to, by usunąć wszystkie martwe, chore, uszkodzone i rozmieszczone poziomo nad ziemią gałęzie, a pozostawić tylko te silne, zdrowe i rozmieszczone wokół pnia. W przypadku porzeczek i agrestu, pędy powinno się przycinać o około 1/3 ich długości.