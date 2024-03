Drożdże piekarskie nie tylko do pieczenia

Drożdżepiekarskie to pożyteczne grzyby, które od dawna wykorzystywane są w kuchni. Jednak to nie jedyne ich zastosowanie. Możemy je bowiem zastosować również jako nawóz lub środek do ochrony roślin przed szkodnikami. Dzięki drożdżom rośliny będą pięknie kwitnąć. Drożdże są bowiem bogate w wiele istotnych substancji, takich jak witaminy z grupy B, białka, aminokwasy, węglowodany, organiczne żelazo, czy też różne składniki mineralne takie jak fosfor czy potas. Poza tym drożdże to nie tylko skuteczna, ale także bezpieczna, ekologiczna alternatywa dla chemicznych środków ochrony roślin.

Działanie drożdży na rośliny

Drożdże w ogrodnictwie mają różne zastosowanie. Oprysk z drożdży ma na celu wzmocnienie rośliny oraz ochronę przed chorobami.Drożdżepiekarskie - główny składnik takiego ekologicznego oprysku - to naturalny wróg chorobotwórczych grzybów, które atakują rośliny. Stosowanie oprysku chroni również roślinę przed szkodnikami i dostarcza jej substancje niezbędne dla prawidłowego rozwoju. I tak np.:

organiczne żelazo jest niebezpieczne dla wielu szkodników roślin

potas ma pozytywny wpływ na gospodarkę wodną roślin

fosfor to pierwiastek biorący udział w ich metabolizmie

witaminy z grupy B pełnią funkcję ochronną roślin, biorąc udział w procesach naprawczych oraz w ochronie przez uszkodzeniami roślin

aminokwasy czy węglowodany również pozytywnie wpływają na wzrost i rozwój rośliny, a także na wydawane przez nią plony czy kwitnienie.

Ponadto drożdże chronią korzenie roślin przed chorobami. Korzyści jest zatem sporo, a koszty niewielkie. Poniższe nawozy i opryski możemy wykorzystać zarówno dla roślin rosnących w gruncie jak i doniczkowych. Nawozy z drożdży możemy zastosować do wszystkich roślin. W formie oprysku najczęściej stosuje się je do ochrony pomidorów, truskawek czy ogórków. Ma to na celu ochronę tych roślin przed zarazą ziemniaczaną, szarą, pleśnią czy mączniakiem.

W jaki sposób przygotować nawóz z drożdży?

Wbrew pozorom przygotowanie takich nawozów jest banalnie łatwe. Jeśli chcemy przygotować niesfermentowany nawóz z drożdży, wystarczy do tego rozpuścić 100 g świeżych drożdży w 10 litrach ciepłej wody, a następnie odstawić na około godzinę. Po tym czasie nawóz w takiej formie bez rozcieńczania jest gotowy do użycia. Stosujemy go co 2 tygodnie przez cały sezon. Najlepiej aby woda zastosowana do przygotowania tego nawozu nie zawierała chloru. Wówczas będzie on bardzo dobrze przyswajalny.

Inną opcją jest również przygotowanie sfermentowanego nawozu z drożdży. Używamy w tym celu 100 g rozdrobnionych drożdży, które zasypujemy jedną szklanką cukru i odstawiamy na maksymalnie 2 godziny. Najlepiej całą mieszankę przygotować w wiadrze. Po wyznaczonym czasie dolewamy do wiadra 10 litrów ciepłej wody i całość dokładnie mieszamy. Następnie odstawiamy na tydzień. W tym czasie drożdże powinny sfermentować i wówczas nawóz jest gotowy do użycia. Przy czym w tym przypadku pamiętajmy, aby przed użyciem na rośliny, roztwór rozcieńczyć. Stosujemy jedną szklankę mikstury na 10 litrów wody.

Oprysk z drożdży. Jak przygotować?

Drożdże możemy zastosować na rośliny również w formie oprysku. Taki profilaktyczny oprysk zapobiega chorobom i odstrasza szkodniki. Jak go przygotować? Otóż do 100 g świeżych drożdży dodajemy pół litra tłustego mleka i 10 litrów wody. Możemy dodać również kilkanaście kropel organicznego mydła lub innego mydła w płynie. Dzięki temu detergentowi przygotowany przez nas preparat lepiej będzie się przyczepiał i dłużej utrzymywał na liściach. Zaleca się stosowanie oprysku raz w tygodniu przez cały okres wegetacji roślin. Opryskujemy dokładnie całą roślinę, w tym pamiętajmy nie tylko o górnych, ale również o dolnych stronach liści.