Małe mieszkanie może mieć swoje zalety. To m.in. tańsze koszty utrzymania, w tym niższe rachunki za energię, ogrzewanie, oświetlenie i inne media, łatwiejsze utrzymanie czystości, zachęta do minimalizmu, łatwiejsza personalizacja czy mniejsze poczucie izolacji.

Jak sprawić, by małe mieszkanie wydało się większe?

Istnieje wiele sprawdzonych sposobów, by niewielkie mieszkanie sprawiało wrażenie większego. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

Jasne kolory to podstawa!

Malowanie ścian na jasne kolory, takie jak biały, kremowy, jasnoszary czy pastelowe odcienie, sprawi, że wnętrze będzie wydawać się bardziej przestronne i optycznie większe.

Ciemne kolory optycznie zmniejszają pomieszczenie z kilku powodów. Przede wszystkim absorbują więcej światła niż jasne kolory, co powoduje, że światło nie jest odbijane w takim stopniu, jak ma to miejsce przy jasnych kolorach. W efekcie pomieszczenie wydaje się ciemniejsze i bardziej klaustrofobiczne. Dla porównania: jasne kolory odbijają światło, co sprawia, że pomieszczenie wydaje się jaśniejsze i bardziej przestronne.

Ciemne kolory mają też tendencję do wizualnego zagęszczania przestrzeni, co sprawia, że pomieszczenie wydaje się mniejsze i bardziej zatłoczone. Stosowanie ciemnych kolorów na ścianach może też sprawić, że pomieszczenie wyda się "podzielone" i "mniej spójne", co może dodatkowo zmniejszyć wrażenie przestrzeni.

Dobrze dobrana aranżacja

Unikaj zagracania i nadmiaru mebli. Wybierz meble o niewielkich rozmiarach i umieszczaj je w taki sposób, aby nie blokowały naturalnego przepływu światła i przestrzeni. Zagracenie mieszkania wywołuje uczucie duszności, może też wywoływać poczucie klaustrofobii i dyskomfortu. Zagracone pomieszczenia mogą też utrudniać swobodne poruszanie się po domu, powodować trudności w utrzymaniu porządku, a nawet – co pokazują badania – zwiększać stres, niepokój i wywoływać uczucie przytłoczenia.

Zastosuj lustro - optyczne powiększenie

Umieszczanie dużych luster na ścianach może optycznie powiększyć przestrzeń, dodając wrażenie głębi i przestrzeni. Lustro może też stanowić dodatkowe źródło światła gdy jest umieszczone naprzeciwko okna lub źródła światła. Może pomóc wówczas w odbijaniu naturalnego światła do wnętrza, co sprawia, że pomieszczenie staje się jaśniejsze i bardziej otwarte.

Zadbaj o optymalne oświetlenie

Jasne oświetlenie, zarówno naturalne, jak i sztuczne, może sprawić, że wnętrze będzie wydawać się bardziej otwarte i przestronne. Unikaj ciężkich zasłon i rolet, które ograniczają dostęp do światła.

Jasne lub przezroczyste meble i dodatki

Wybieraj meble i dodatki wykonane z przezroczystych materiałów, takich jak szkło, plexi czy tworzywo sztuczne, które nie blokują widoku i optycznie nie zajmują miejsca. Świetnie sprawdzają się też elementy z naturalnych materiałów, które jednocześnie mogą stanowić ozdobę pomieszczenia.

Wysokie półki i regały

Jeśli dysponujesz niewielką przestrzenią "w poziomie" wykorzystaj dostępną przestrzeń "w pionie"! Zainstaluj wysokie półki i regały, by maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń na ścianach.

Minimalizacja

Ogranicz ilość przedmiotów i dekoracji, aby uniknąć zagraconego wyglądu. Zachowaj tylko te rzeczy, które są naprawdę potrzebne i dodają wartości do wnętrza. Życie w minimalistycznym stylu może pomóc w zmniejszeniu stresu związanym z nadmiarem przedmiotów i zobowiązań. Posiadanie mniejszej ilości rzeczy oznacza mniej rzeczy, którymi trzeba "zarządzać" a tym samym większy spokój umysłu.

Minimalizm zachęca do skupienia się na rzeczach, które są naprawdę istotne w życiu, co może prowadzić do większej efektywności i oszczędzania czasu oraz przynieść więcej czasu na aktywności, które sprawiają radość i satysfakcję.

Kolor podłogi

Jeśli jest to możliwe wybierz podłogę o jednolitym wzorze i kolorze we wszystkich pomieszczeniach. Pozwoli to stworzyć wrażenie ciągłości i - co za tmy idzie - większej przestrzeni.

Optyczne podziały

Unikaj dzielenia przestrzeni za pomocą ciężkich mebli lub ścianek działowych. Stosuj delikatne optyczne podziały, takie jak dywany, kolorystyka ścian czy różne rodzaje oświetlenia.

Przechowywanie rzeczy

Wykorzystaj ukryte miejsca do przechowywania rzeczy. Może to być przestrzeń pod łóżkiem, za lub nad drzwiami i we wnękach czy wbudowanych szafach. Pozwala to utrzymać porządek i uniknąć zagracenia.