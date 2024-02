Wiosenne przycinanie drzew i krzewów

Przycinanie drzew i krzewów w ogrodzie to ważny zabieg pielęgnacyjny, który przynosi wiele korzyści. Pozwala kontrolować wzrost i kształt roślin, co ma istotne znaczenie dla estetycznego wyglądu ogrodu. Usuwanie chorych, uszkodzonych lub martwych gałęzi poprawia zdrowie roślin i zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników. Przycinanie poprawia również przepływ powietrza i dostęp do światła słonecznego w partiach rośliny położonych przy samym pniu, co sprzyja zdrowemu wzrostowi. Dodatkowo, odpowiednio przeprowadzone cięcie może stymulować kwitnienie i owocowanie roślin, a to z kolei zapewni lepszy wygląd roślin oraz większe zbiory.

Usuwanie zbyt dużych i nadmiernie rosnących gałęzi poprawia bezpieczeństwo w ogrodzie, a ograniczenie konkurencji między roślinami sprzyja ich zdrowemu rozwojowi. Regularne przycinanie opóźnia procesy starzenia się roślin, pobudzając je do produkcji nowych gałęzi i liści a tym samym utrzymując młodszy wygląd rośliny. W rezultacie przycinanie drzewikrzewów wpływa pozytywnie nie tylko na zdrowie, ale także na estetykę i funkcjonalność roślin. To zaś przekłada się na atrakcyjny wygląd ogrodu oraz zwiększoną produktywność roślin.

Jakich drzew i krzewów nie wolno przycinać na wiosnę?

Wiosennecięcieroślin to jeden z zabiegów pielęgnacyjnych, który wykonuje się wiosną u wielu gatunków roślin ogrodowych. Jednak nie wszystkie rośliny powinny być przycinane po zimie. Są gatunki drzew i krzewów, którym taki zabieg może zaszkodzić. Są również takie gatunki roślin, które w ogóle nie powinny być przycinane – jedynym wyjątkiem jest usunięcie pędów dotkniętych chorobą oraz zmarzniętych, starych i uschniętych elementów rośliny.

Nie powinniśmy w ogóle przycinać drzew i krzewów takich jak m.in.:

Różanecznik

Azalia (Rhododendron)

Piwonia

Magnolia

Złotokap zwyczajny

Cyprysik groszkowy

Sosna limba

Natomiastjak podaje portal Deccoria.pl, w okresie wczesnowiosennym nie powinniśmy także przycinać takich gatunków krzewów i drzew jak m.in.: