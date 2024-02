Lilie w ogrodzie

Lilie (Lilium L.) to rodzaj cebulowych bylin (czyli roślin wieloletnich), należących do rodziny liliowatych. Rodzaj ten obejmuje ponad 100 gatunków różnych roślin, które rosną strefie umiarkowanej półkuli północnej: w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej. Największe zróżnicowanie lilii występuje we wschodnich obszarach Azji. Tylko w samych Chinach wyróżnia się ponad 50 gatunków tych roślin, z tego aż 35 to endemity - czyli gatunki rosnące wyłącznie w tych rejonach. W naszym kraju mamy 2 gatunki lilii dziko rosnących. Są to: liliabulwkowata (L. bulbiferum) oraz liliazłotogłów (L. martagon). Kwiaty te są często uprawiane jako rośliny ozdobne.

Jeżeli chcemy posadzić lilie w ogrodzie, to mamy do wyboru mnóstwo odmian. Jedną z nich jest na przykład lilia biała (Lilium candidum L.). Lilie wyrastają z cebul mających średnicę od 1 do 12 cm. Kwiaty lilii są bardzo okazałe, pachnące i składają się z 6 listków (płatków). Mają różną barwę, mogą być również dwukolorowe.

Sadzenie lilii w ogrodzie

Większość odmian lilii lubi stanowiska dobrze oświetlone. Dlatego warto wybrać odpowiednio nasłonecznione miejsce w ogrodzie. Jak podaje portal Zielony Ogródek, przed wysadzeniem tych roślin należy przygotować glebę usuwając z niej pozostałości korzeni i innych części martwych roślin, a także odchwaszczając teren. Następnie warto przekopać ziemię na głębokość około 30 centymetrów. To sprawi, że będzie ona dobrze spulchniona i lepiej przepuszczalna.

W miejscu, w którym chcemy posadzić lilię, możemy dodać trochę dobrze rozłożonego kompostu lub też żyznego podłoża organicznego. Optymalne pH gleby dla liliiogrodowej to między 5,5 a 7.

Kiedy wysadzać lilie do ziemi?

Lilie sadzimy z cebul zazwyczaj na wiosnę. Zależnie od odmiany wysadzamy je do gruntu od końca marca (dotyczy to najbardziej mrozoodpornych odmian) lub też na przełomie kwietnia i maja. Gdy już mamy cebule lilii gotowe do posadzenia, wykopujemy w ziemi dołki o odpowiedniej głębokości. Odmiany lilii wysokich powinny mieć około 15-20 cm głębokości, a odstępy między nimi powinny wynosić między 30 a 50 cm.

Jedynym wyjątkiem jest liliabiała, której cebulki sadzimy na głębokości maksymalnie 5 cm. Natomiast odmiany niskie lilii sadzimy na głębokości 10-15 cm, a kolejne cebulki wsadzamy w odstępie około 25 cm. Gdy już przygotujemy miejsce w ziemi, wówczas umieszczamy cebulę w dołach, a następnie zasypujemy i uklepujemy delikatnie ziemią na powierzchni.