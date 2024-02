Krzewy i owoce borówki amerykańskiej stały się tak popularne, że wiele osób sadzi je w swoich ogródkach i na balkonach. Owoce borówki amerykańskiej są nie tylko słodkie i smaczne, ale zawierają także szereg cennych właściwości odżywczych, w tym witamin C i K oraz minerałów, takich jak mangan. Często dodawane są do ciast i deserów, sałatek owocowych, spożywane w postaci soków oraz świeżych lub suszonych owoców.

Jak dbać o borówkę amerykańską?

Pielęgnacja borówki amerykańskiej nie ogranicza się jedynie do regularnego podlewania rośliny. Krzewy wymagają szczególnej uwagi, zwłaszcza w okresie wiosennym. To, jak zadbamy o nią wiosną ma kluczowe znaczenie dla uzyskania obfitych i zdrowych plonów latem. Jak dbać o borówkę amerykańską? Jednym z istotniejszych zabiegów pielęgnacyjnych jest jej przycinanie.

Przycinaj borówkę regularnie

Regularne przycinanie krzewu borówki jest niezwykle istotne dla utrzymania zdrowego wzrostu i formy rośliny. Przycinać należy stare, uschnięte lub uszkodzone pędy. Pozwala to stymulować wzrost nowych i silnych pędów, a także poprawia wentylację i dostęp słońca do środka krzaczka. Przepływ powietrza i dostęp światła umożliwia również usuwanie pędów rosnących wewnątrz krzewu, co także koniecznie trzeba robić. Kiedy przycinać borówkę?

Borówkę najlepiej jest przycinać wczesną wiosną - od połowy lutego do końca marca – jeszcze zanim krzewy zaczną wypuszczać nowe pędy i liście. Jak to robić? Przede wszystkim musimy zidentyfikować stare, uszkodzone, chore lub martwe gałęzie, a następnie je przyciąć. Przycinać należy blisko podstawy krzewu, ponieważ pobudzi to wzrost nowych, zdrowszych pędów.

Warto skarać długie gałęzie, by zachować równowagę rośliny. Najlepiej skracać gałęzie o około jedną trzecią długości przycinając ją nad pąkiem rozwijającym się na zewnątrz krzewu.

Zidentyfikuj również gałęzie, które nie wydają już owoców lub są słabe. Przycięcie ich zachęci krzew do produkcji nowych pędów i poprawi ogólną wydajność. Pamiętaj jednak, by unikać zbyt drastycznego przycinania, ponieważ może to prowadzić do utraty plonów. Przycinanie borówki powinno być regularne, ale umiarkowane, by nie zaszkodzić roślinie.

Zadbaj o odpowiednie nasłonecznienie i glebę

W przypadku borówki amerykańskiej znaczącą rolę odgrywa właściwe stanowisko. Borówka amerykańska preferuje stanowiska słoneczne i powinna mieć dostęp do co najmniej 6 godzin dziennego światła słonecznego. Nie lubi też miejsc, które są narażone na wiatr.

Decydując się na posadzenie borówki amerykańskiej musimy również pamiętać o zapewnieniu jej odpowiedniego podłoża. Borówki amerykańskie wymagają kwaśnej gleby o pH od 4,0 do 5,5. Można to osiągnąć poprzez dodanie kwasu humusowego lub siarczanu amonu do gleby. Dobrze drenująca gleba jest również istotna dla zapobiegania zgniliźnie korzeni.

Regularnie podlewaj borówkę nie dopuszczając do przesuszenia

Regularne podlewanie borówki jest ważne na co dzień, a szczególnie podczas suchych okresów. Borówki amerykańskie mają płytki system korzeniowy, więc gleba powinna być niemal cały czas wilgotna choć nie przemoczona.