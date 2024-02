Jak dbać o trawnik?

Zazwyczaj zabiegiem, który najbardziej kojarzy nam się z trawnikiem jest jego koszenie. Wydawać by się mogło, że – poza tym zabiegiem oraz ewentualnym podlewaniem w trakcie upałów - nic więcej nie jest potrzebne, aby trawnik wyglądał dobrze. Jednak nie jest to tak do końca prawda, bowiem wszystko zależy od naszych oczekiwań co do wyglądu trawnika i jego przeznaczenia. Jeśli chcemy, aby nasz trawnik wyglądał ładnie i estetycznie, to nie tylko przy jego zakładaniu ale także podczas pielęgnacji trzeba uwzględnić wiele aspektów.

Trawa - tak samo jak każda roślina - ma określone wymagania pokarmowe. I potrzebuje zarówno do życia jak i do prawidłowego rozwoju odpowiednich mikro- i makroelementów takich jak m.in.: azot, potas, magnez, fosfor czy żelazo. Trawy wymagają regularnego i odpowiedniego nawożenia. A to dlatego, że większość gatunków traw ma dość płytki system korzeniowy. Dlatego też nie mogą one pobrać niezbędnych składników odżywczych z niższych partii gleby.

Ponadto zabiegami, które zaleca się wykonać po zimie, jeśli chcemy mieć piękny trawnik, są aeracja i wertykulacja.

Wertykulacja i aeracja trawnika

Aeracja i wertykulacja to dwa zabiegi, które wykonuje się wczesną wiosną. Ich celem jest pobudzenie trawy do szybszej regeneracji po zimie, napowietrzenie, rozluźnienie gleby oraz zapewnienie lepszego dostępu do składników odżywczych.

Czym jest wertykulacja trawnika? Zabieg ten polega na pionowym nacięciu darni, na głębokości około 1-2 cm. Celem wertykulacji jest usunięcie martwej warstwy darni, która nazywana jest potocznie ”filcem”.

Natomiast aeracjatrawnika to zabieg pielęgnacyjny, który polega na wykonaniu pionowych nakłuć w darni. Aby wykonać aerację potrzebujemy specjalnych nakładek na buty z kolcami albo też odpowiedniego wałka. Nakłucia robimy co około 10-15 cm. Zaleca się wykonanie otworów o głębokości 3-4 cm przypadku młodych trawników oraz od 6 do 10 cm w przypadku starszej murawy. Jest to zabieg mniej inwazyjny niż wertykulacja. Warto go powtarzać w trakcie sezonu.