Anturium, znane również jako "roślina flaminga" wyróżniają piękne, czerwone kwiaty z żółtymi pręcikami i błyszczące liście. Niestety, czasami anturium może zacząć tracić liście. Istnieje wiele czynników, które mogą powodować ten problem. Mogą to być niewłaściwa pielęgnacja, choroby czy szkodniki. Podpowiadamy, jak rozpoznać co jest przyczyną i jak ją prosto wyeliminować.

Najczęstsze przyczyny opadania liści

Anturium pochodzi z tropikalnych obszarów Ameryki Środkowej i Południowej. Jego naturalne środowisko to wilgotne, ciepłe lasy deszczowe, gdzie rośnie jako epifit (roślina rosnąca na innej roślinie) lub na ziemi w cienistych, wilgotnych obszarach. Ze względu na swoje pochodzenie, anturium preferuje środowiska o wysokiej wilgotności i umiarkowanym świetle, co powinno być uwzględnione podczas pielęgnacji tej rośliny w domowych warunkach. Jeśli anturium traci liście, pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie przyczyny. Następnie dostosuj nawadnianie, oświetlenie, temperaturę i wilgotność. W razie potrzeby zastosuj odpowiednie środki ochrony roślin i dostosuj nawożenie.

Niewłaściwe nawadnianie

Nadmiar wody jest jednym z najczęstszych problemów w pielęgnacji anturium. Te rośliny wymagają umiarkowanego nawadniania i dobrze drenowanej gleby. Zbyt dużo wody może prowadzić do gnicia korzeni, co objawia się żółknącymi i opadającymi liśćmi.

Gdy anturium otrzymuje zbyt dużo wody, jego korzenie nie są w stanie oddychać, co prowadzi do ich gnicia. Objawia się to żółknięciem i więdnięciem liści, a w końcu ich opadaniem. Gleba powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. Przed kolejnym podlaniem koniecznie sprawdź wilgotność gleby.

Z drugiej strony, zbyt rzadkie podlewanie również może być szkodliwe. Anturium potrzebuje regularnego nawadniania, aby utrzymać swoje liście w dobrej kondycji. Kiedy roślina nie otrzymuje wystarczającej ilości wody, jej liście mogą zacząć więdnąć i w końcu opadać.

Problemy z oświetleniem

Anturium pochodzi z tropikalnych lasów, gdzie rośnie w cieniu wyższych drzew, co oznacza, że preferuje jasne, ale rozproszone światło. Bezpośrednie słońce może spowodować oparzenia liści, podczas gdy zbyt mało światła osłabia roślinę i prowadzi do ich opadania.

Jeśli wzrost rośliny staje się słaby lub przestaje ona rosnąć, liście stają się bladsze i tracą swoją żywą zieleń, zaczynają w końcu żółknąć i opadać, to znak, że roślina ma za mało światła. Umieść anturium w miejscu, gdzie otrzyma jasne, ale rozproszone światło. Zimą naturalne światło może być niewystarczające, zastosuj wtedy sztuczne oświetlenie roślinne (lampy roślinne kosztują ok. 30-40 zł).

Pamiętaj, że bezpośrednie światło słoneczne, zwłaszcza w okresie letnim, może być zbyt intensywne. Latem rozważ użycie zasłon lub firanek, aby złagodzić intensywność światła słonecznego.

Niewłaściwa temperatura i wilgotność

Anturium najlepiej rośnie w ciepłym, wilgotnym środowisku. Zbyt niska temperatura lub niska wilgotność powietrza negatywnie wpływają na roślinę, powodując zrzucanie liści. Jako roślina pochodząca z tropikalnych lasów deszczowych, anturium jest przystosowane do ciepłego i wilgotnego środowiska.

Anturium preferuje temperatury w zakresie od około 20°C do 30°C. Niska temperatura, zwłaszcza poniżej 16°C, szkodzi roślinie, powodując jej osłabienie i opadanie liści. Nagłe zmiany temperatury, ciepło od grzejników, a także zimno od szyby czy przeciągi są także szkodliwe dla anturium. Anturium warto odizolować od zimnej szyby. Możesz na szybę nakleić specjalną folię okienną, która zapobiega ucieczce ciepła i zwiększa izolacji termicznej. Innym sposobem jest położenie maty kokosowej pod doniczką lub do jej owinięcia, która zapewni ciepło od dołu i po bokach rośliny.

Idealna wilgotność powietrza dla anturium to około 60-80%. Niska wilgotność może prowadzić do schnięcia liści i ich opadania. W suchych pomieszczeniach, zwłaszcza w okresie grzewczym, warto zastosować nawilżacz powietrza. Pomoże także regularne zraszanie rośliny wodą o temperaturze pokojowej. Wilgotność powietrza sprawdzisz za pomocą higrometru (cena termometru z higrometrem to ok. 10 zł).

Nadmiar nawozu

Anturium wymaga umiarkowanego nawożenia. Nadmiar nawozów może spalić korzenie i liście, prowadząc do ich opadania. Znakami przenawożenia są żółte liście, brązowe końcówki liści, spowolniony wzrost, a nawet białe, krystaliczne osady na powierzchni ziemi.

Choroby i szkodniki

Anturium, jak każda roślina domowa, może być narażone na różne choroby i szkodniki. Ci "ukryci wrogowie" mogą poważnie wpłynąć na zdrowie rośliny, prowadząc między innymi do opadania liści. Z chorób grzybowych i bakteryjnych najczęściej dotyka anturium czarna plamistość. Powodują ją grzyby, a charakteryzuje się ciemnymi plamami na liściach. Wymaga zmniejszenia wilgotności i zwiększenia cyrkulacji powietrza. Ze szkodników "kwiat flaminga" mogą zaatakować wełnowce. Są to małe, białe owady, które wyglądają jak małe kłębki bawełny. Można je usunąć ręcznie wacikiem lub użyć insektycydu. Na anturium lubią też żerować mszyce. Małe, zielone lub czarne owady można zwalczyć za pomocą naturalnych roztworów, jak mydło ogrodnicze lub olej neem. By zapobiec rozwojowi chorób czy szkodników warto regularnie czyścić liście anturium wodą (przegotowaną, przefiltrowaną lub odstałą).