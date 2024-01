Woda wolniej spływa? Prawdopodobnie potrzebujesz udrożnienia odpływu. Czyszczenie syfonu to prosta czynność konserwacyjna, która znacząco poprawia funkcjonowanie umywalki w kuchni czy łazience, zapobiegająca problemom z odpływem i nieprzyjemnym zapachom. Warto ją zrobić, zanim będzie potrzebna interwencja hydraulika.

Reklama

Reklama

Regularne czyszczenie syfonu w łazience i kuchni jest ważnym elementem utrzymania sprawnego funkcjonowania systemów kanalizacyjnych w domu. Syfon, będący integralną częścią umywalki, wanny, czy zlewu, ma za zadanie zapobiegać przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji. Z czasem jednak, w syfonie mogą gromadzić się różnorodne zanieczyszczenia takie jak resztki jedzenia, włosy, mydło czy inne odpady, które mogą prowadzić do jego zatkania i nieefektywnego działania.

Kiedy czyścić syfon?

Czyszczenie syfonu nie tylko zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, ale także chroni przed poważniejszymi problemami z kanalizacją, które mogą wymagać interwencji fachowca. Jeśli zauważysz, że woda wolniej odpływa, jest to zwykle pierwszy sygnał, że syfon wymaga czyszczenia. Proces ten nie jest skomplikowany i zwykle można go wykonać samodzielnie bez potrzeby wzywania hydraulika. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Jak wyczyścić syfon bez rozkręcania?

Czyszczenie syfonu można przeprowadzić przy użyciu różnych metod, od mechanicznych po chemiczne. Proste metody, takie jak użycie gumowego przepychacza, są często skuteczne i nie wymagają użycia środków chemicznych. W przypadku bardziej uporczywych zatorów można sięgnąć po specjalistyczne środki do udrażniania rur, które są dostępne w sklepach lub po domowe sposoby. Środki wlewamy do odpływu, czekamy i spłukujemy gorącą wodą. Może okazać się jednak, że konieczne jest rozkręcenie syfonu i wyczyszczenie go w środku.

Co będzie potrzebne do rozkręcenia syfonu?

Wiadro lub miska (do zbierania brudnej wody)Rękawice gumoweMała szczotka do czyszczenia lub specjalnie wygięta szczotka do czyszczenia odpływu tzw. wycior (ok. 8 zł)Środek czyszczący (np. płyn do mycia naczyń)Ściereczka

Jak rozkręcić syfon?

Umieść wiadro lub miskę pod syfonem, aby zebrać wodę, która może się wylać podczas rozkręcania syfonu.Załóż rękawice gumowe. Najlepiej lateksowe, które nie uczulają i są odporne na chemiczne substancje.Rozkręć syfon. Większość syfonów ma nakrętki, które można odkręcić ręcznie. Delikatnie odkręć nakrętki łączące syfon z rurami. Zdemontuj syfon, uważając na pozostałą w nim wodę.

Jak wyczyścić rozkręcony syfon?

Wyczyść wnętrze syfonu. Usuń wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia, włosy. Wyszoruj wnętrze syfonu wyciorem. Do czyszczenia użyj ciepłej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń.Oczyść także zewnętrzne części syfonu i rury, do których jest przyłączony.Po dokładnym wyczyszczeniu i opłukaniu syfonu, zmontuj go ponownie, dokładnie przykręcając wszystkie części.Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, ale nie dokręcaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić gwintów.Po złożeniu syfonu, włącz wodę i sprawdź, czy nie ma przecieków. Jeśli zauważysz przecieki, delikatnie dokręć połączenia.

Dodatkowe wskazówki

Regularne czyszczenie syfonu (np. raz na kilka miesięcy) pomoże uniknąć problemów z zapychaniem się i nieprzyjemnymi zapachami.Podczas rozkręcania i skręcania syfonu bądź ostrożny, aby nie uszkodzić części, szczególnie jeśli są wykonane z plastiku.Jeśli syfon jest stary, plastik może być lekko wypaczony i po ponownym skręceniu może kapać woda. Może być konieczne osuszenie go i uszczelnienie pakułami i pastą uszczelniającą lub taśmą teflonową. Taśma teflonowa jest owijana wokół gwintów rur przed ich skręceniem, co pomaga zapobiegać przeciekom. Gwinty stają się bardziej szczelne, a taśma wypełnia wszelkie mikroskopijne nierówności, które mogłyby doprowadzić do przecieków.